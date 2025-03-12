Британія та Франція обговорюють удари по російській армії: що відбувається

У Парижі вищі військові чини з усієї Європи і не тільки взяли участь у переговорах щодо можливих міжнародних сил безпеки для України. Це ідея, яку Франція і Велика Британія просувають для стримування будь-якої майбутньої російської агресії проти свого сусіда, якщо москва й Київ домовляться припинити бойові дії, пише apnews.com.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники заявили, що очікують від дискусій за зачиненими дверима широкої картини і широкої перспективи, що дозволить визначити, які країни можуть бути готові приєднатися до коаліції на підтримку України. Але на даному етапі не будуть зобов'язувати надавати конкретну кількість військ, обладнання чи іншу допомогу.

Зусилля Франції та Великої Британії спрямовані на те, щоб допомогти захистити Україну від будь-якої нової російської агресії, якщо вона погодиться на припинення вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон взяв участь у частині паризької зустрічі начальників штабів армій 34 країн та інших військових представників, у тому числі тих, хто мав приєднатися до неї дистанційно з Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії.

РЕКЛАМА

Макрон заявив, що настав час «перейти від концепції до плану», щоб визначити надійні гарантії безпеки, і наполягав на тому, що французько-британський план повинен йти разом з альянсом НАТО і його можливостями.

Присутній на зустрічі командувач армії Словенії генерал-лейтенант Роберт Главаш заявив, що його країна, яка є членом НАТО і Європейського союзу, готова долучитися до цих зусиль. Але він сказав, що сподівається на більш чітку картину того, як можуть працювати міжнародні сили для України після припинення вогню, якими можуть бути їхні місії, які країни хочуть бути частиною цих сил і чи матимуть вони мандат від ООН або іншого органу.

Західні та українські офіційні особи заявили, що остаточного плану військових дій ще не існує. Видання AP поспілкувалося з західними та українськими чиновниками в Києві, а також з французькими чиновниками в Парижі та британськими чиновниками в Лондоні. Вони говорили на умовах анонімності.

РЕКЛАМА

Сполучені Штати не були запрошені на паризькі переговори, оскільки європейські країни хотіли продемонструвати, що вони здатні взяти на себе значну частину роботи із захисту України після того, як перемир'я набуде чинності, сказав французький військовий чиновник. Для українських посадовців ключовими питаннями є те, як така коаліція відреагує на порушення росією перемир'я в майбутньому, чи зможе вона дати військову відповідь на великий російський наступ та як швидко.

Оскільки Трамп, схоже, відмовився від ідеї американських гарантій безпеки, а інші американські чиновники заявили, що це ляже на плечі Європи, французько-британський план спрямований на створення сил, оснащених достатньою військовою міццю, щоб відмовити росію від повторного нападу на Україну.

Французький військовий чиновник сказав, що ці сили можуть включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути перекинуті протягом декількох годин або днів для допомоги в обороні України.

Західний чиновник у Києві, пропонуючи ще одну ідею, сказав, що вони можуть включати прямі та негайні удари по російських об'єктах у разі порушення.

РЕКЛАМА

Минулого місяця деякі західні чиновники говорили про невеликі сили, в яких домінує Європа, чисельністю менше ніж 30 000 військовослужбовців, а не про амбітну армію миротворців, розміщену вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Але інші офіційні особи заявили, що ці цифри ще обговорюються. За однією з версій, війська будуть розміщені далеко від лінії фронту на ключових об'єктах інфраструктури, таких як атомні електростанції, за підтримки західної військово-повітряної і військово-морської авіації. Моніторинг лінії фронту буде здійснюватися здебільшого дистанційно, за допомогою безпілотників та інших технологій. Військово-повітряні сили, в тому числі американські, що базуються за межами України, можливо, в Польщі чи Румунії, будуть в резерві для стримування порушень і відкриття повітряного простору України для комерційних польотів.

Деякі західні чиновники застерігають, що мирний план буде складатися з кількох етапів, і пізніше до коаліції може приєднатися ширше коло країн. Першим кроком могло б стати місячне заморожування, запропоноване Зеленським та європейськими лідерами як захід зміцнення довіри. Українські посадовці заявили, що вони оптимістично налаштовані щодо коаліції бажаючих, визнаючи, що у них мало інших варіантів, оскільки НАТО не обговорюється.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у путіна вперше відреагували на результати переговорів у Саудівській Аравії.

202

Читайте нас у Facebook