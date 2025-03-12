«Вивчають заяви»: у путіна вперше відреагували на результати переговорів у Саудівській Аравії
Країна-агресорка росія вивчає заяви, що були зроблені за підсумками вчорашньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Не виключаються переговори диктатора володимира путіна й голови Білого дому Дональда Трампа. Про це заявив речник диктатора росії Дмитро Пєсков під час брифінгу, пише Meduza.
«Ми уважно вивчаємо ті заяви, які зроблені за підсумками зустрічі. Знайомимося з текстом спільної заяви, яку було ухвалено в Джидді. Ми виходимо з того, що держсекретар США Марко Рубіо і помічник з національної безпеки Майкл Волц різними каналами цими днями проінформують нас про деталі переговорів, які відбулися, і досягнуті розуміння», — заявив Пєсков.
За словами речника голови Кремля, також не виключається, що може виникнути питання телефонної розмови на «вищому рівні». Якщо ж відповідна потреба виникне — вона буде швидко організована.
Зазначимо, що вчора, 11 березня, в місті Джидда в Саудівській Аравії, відбулась зустріч делегацій України та США. Діалог між ними тривав протягом восьми годин. Під час переговорів Україна погодилася на 30-денний режим припинення вогню. Наразі очікується рішення росії. Також внаслідок перемовин США відновили військову допомогу та обмін розвідданими. Також Київ та Вашингтон все ж підпишуть угоду щодо рідкісноземів.220
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