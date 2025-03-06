Масштабне переозброєння: Макрон покликав до Парижа усіх європейських командувачів армій

Президент Франції Емманюель Макрон, який днями заявив, що мир не може бути капітуляцією України, звернувся до нації на тлі невизначеності щодо трансатлантичного партнерства після того, як США призупинили військову підтримку України. Він оголосив про плани провести наступного тижня в Парижі зустріч усіх європейських командувачів армій, наполягаючи на необхідності незалежної військової оборони, пише france24.com.

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«Ми переходимо до нової ери. Французька нація потребує вас. Політичні рішення, військова техніка — це лише частина головоломки. Але це ніколи не відбудеться без солідарності. Наше покоління не зможе просто жити за рахунок дивідендів миру. Ми повинні посіяти насіння для майбутнього», — сказав Макрон у зверненні до французів.

Він заявив, що обговорить з європейськими союзниками ідею використання французьких ядерних сил стримування для захисту континенту перед обличчям загроз з боку росії. Президент Франції назвав росію «загрозою для Франції та Європи» й заявив, що вирішив «розпочати стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою ядерних сил стримування».

Він сказав, що використання ядерної зброї Франції залишатиметься лише в руках французького президента. Наступного тижня Емманюель Макрон прийматиме зустріч європейських воєначальників.

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Він також заявив, що Франція повинна бути готовою, якщо США більше не будуть поруч з нею.

Франція пропонує збільшити оборонні видатки і вкладає кошти в те, щоб дати можливість європейським країнам купувати зброю, боєприпаси та оборонні товари з європейських джерел. За словами Макрона, це означає «реіндустріалізацію регіону».

Раніше Макрон говорив, що зараз рф, як ніколи, є екзистенційною загрозою для Європи.

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