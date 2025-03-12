Вибухи в Івано-Франківську: стало відомо, хто стоїть за терактом

В Івано-Франківську вчора, 11 березня, ввечері пролунали вибухи. Їх організували хлопці 15 і 17 років. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Правоохоронці встановили, що двох жителів Івано-Франківська завербували російські спецслужби. Вони мали організувати серію терактів у місті.

Хлопці знайшли оголошення про роботу в одному з Telegram-каналів. Коли вони погодилися, їм надіслали «інструкцію» і гроші на оренду квартири біля залізничного вокзалу.

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Потім зловмисники підготували вибухівку, яку вони мали розмістити в певних місцях. Її вони помістили в термоси та під'єднали до них детонатори. За «роботу» підліткам пообіцяли 1700 доларів.

Але 11 березня ввечері, коли вони транспортували вибуховий пристрій до однієї з цілей, його дистанційно привели в дію.

«У результаті на місці загинув 17-річний фігурант. 15-річний спільник отримав важкі поранення. Його госпіталізували до лікарні. Таким чином російські спецслужби намагалися ліквідувати всіх виконавців. Вибуховою хвилею травмовано ще двох перехожих, які перебували поблизу. Це 20-річний чоловік і 23-річна жінка. Їх — також доправили до лікарні», — уточнили правоохоронці.

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Ще один вибуховий пристрій, який залишився в орендованій квартирі, також здетонував. Після цього там почалася пожежа.

Наразі 15-річному зловмиснику готують підозру в пособництві у скоєнні теракту, а також у незаконному виготовленні вибухового пристрою.

Нагадаємо, раніше правоохоронці знешкодили «крота» фсб в Державному космічному агентстві, який зливав секретну інформацію росіянам.

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