Вибухи пролунали біля вокзалу в Івано-Франківську: що відомо

В Івано-Франківську, який також страждає від нічних атак ворога, поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух (за деякими повідомл еннями ЗМІ, їх було декілька). Повідомлялося, що все сталося на самому вокзалі, проте в поліції цю інформацію спростували.

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Там заявили, що повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна надійшли на «гарячу лінію» о 18:30.

Станом на 19:00 було відомо про два вибухи поблизу багатоквартирних будинків.

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Постраждали троє осіб.

На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.

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Наразі вже відомо й про одного загиблого під час вибухів.

Своєю чергою в «Укрзалізниці» запевнили, що вибухи в Івано-Франківську «сталися поза межами вокзалу».

«На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком»— повідомили в прес-службі перевізника.

Також нагадаємо, як вибух газу зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки у Кривому Розі.

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