Козерогам — обережність, Дівам — самоаналіз, а Близнюкам — досягнення успіхів: Таро-прогноз на 13 березня
Київський мольфар Макс Гордєєв вважає, що всупереч впливу «коридору затемнень», який продовжиться до 29 березня, у представників кожного знаку Зодіаку є шанс пройти його випробування з найменшими для себе втратами.
А на які аспекти варто звернути увагу завтра, 13 березня, розповідає розклад за картами Таро, результати якого публікує видання Modista.
Козоріг — Карта Таро: «Диявол»
Козороги можуть зіштовхнутися зі спокусами та залежностями. Це день, коли варто бути обережним та уникати ризикованих ситуацій.
Водолій — Карта Таро: «Зірка»
Водолії матимуть надію та натхнення. Вони зможуть побачити світло в кінці тунелю та повірити у свої мрії. Час треба присвятити творчості.
Риби — Карта Таро: «Місяць»
Рибам варто прислухатися до своїх почуттів та інстинктів, та не боятися зануритися в глибину своїх емоцій. Відновити внутрішній баланс можна, побувши на самоті.
Овен — Карта Таро: «Імператор»
Овнам треба проявити рішучість, впевненість та здатність брати на себе відповідальність. Не варто боятися проявляти свою владу, але робити це треба мудро.
Телець — Карта Таро: «Ієрофант»
Тельцям варто звернути увагу на духовні аспекти життя. Може з"явитися потреба в порадах мудрої людини або наставника. Треба присвятити час для зміцнення зв’язків з родиною.
Близнюки — Карта Таро: «Колісниця»
Близнюки відчують приплив енергії та мотивації для досягнення своїх цілей. В цей день вони зможуть подолати будь-які перешкоди та досягти значних успіхів. Не треба боятися ризикувати.
Рак — Карта Таро: «Кубки»
Раки зможуть насолодитися спілкуванням з близькими та друзями. Не виключено початок нових романтичних стосунків або зміцнення вже існуючих. Варто присвятити час родині.
Лев — Карта Таро: «Сила»
Леви зможуть проявити свою силу та впевненість. Вони можуть перемогти конкурентів у професійній сфері та зміцнити стосунки з другою половинкою.
Діва — Карта Таро: «Відлюдник»
Дівам варто присвятити час самоаналізу та та зосередитися на своїх думках та почуттях. Для цього можливо знадобиться усамітнення та роздуми. В професійній сфері можливі відкриття.
Терези — Карта Таро: «Правосуддя»
Терезам доведеться приймати важливі рішення, засновані на об’єктивних фактах. В професійній сфері ймовірне вирішення конфліктних ситуацій.
Скорпіон — Карта Таро: «Смерть»
Скорпіонам доведеться відкрити нову сторінку у житті. Не варто боятися змін. В професійній сфері можливі нові перспективи, а в особистому житті — відродження стосунків.
Стрілець — Карта Таро: «Помірність»
Стрільцям варто уникати крайнощів та зосередитися на пошуку золотої середини. В професійній сфері можливо доведеться піти на співпрацю з колегами.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найбільш вдалий день у березні 2025 року для кожного знаку Зодіаку.
Фото: Pixabay367
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