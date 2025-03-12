Київський мольфар Макс Гордєєв вважає, що всупереч впливу «коридору затемнень», який продовжиться до 29 березня, у представників кожного знаку Зодіаку є шанс пройти його випробування з найменшими для себе втратами.

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А на які аспекти варто звернути увагу завтра, 13 березня, розповідає розклад за картами Таро, результати якого публікує видання Modista.

Козоріг — Карта Таро: «Диявол»

Козороги можуть зіштовхнутися зі спокусами та залежностями. Це день, коли варто бути обережним та уникати ризикованих ситуацій.

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Водолій — Карта Таро: «Зірка»

Водолії матимуть надію та натхнення. Вони зможуть побачити світло в кінці тунелю та повірити у свої мрії. Час треба присвятити творчості.

Риби — Карта Таро: «Місяць»

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Рибам варто прислухатися до своїх почуттів та інстинктів, та не боятися зануритися в глибину своїх емоцій. Відновити внутрішній баланс можна, побувши на самоті.

Овен — Карта Таро: «Імператор»

Овнам треба проявити рішучість, впевненість та здатність брати на себе відповідальність. Не варто боятися проявляти свою владу, але робити це треба мудро.

Телець — Карта Таро: «Ієрофант»

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Тельцям варто звернути увагу на духовні аспекти життя. Може з"явитися потреба в порадах мудрої людини або наставника. Треба присвятити час для зміцнення зв’язків з родиною.

Близнюки — Карта Таро: «Колісниця»

Близнюки відчують приплив енергії та мотивації для досягнення своїх цілей. В цей день вони зможуть подолати будь-які перешкоди та досягти значних успіхів. Не треба боятися ризикувати.

Рак — Карта Таро: «Кубки»

Раки зможуть насолодитися спілкуванням з близькими та друзями. Не виключено початок нових романтичних стосунків або зміцнення вже існуючих. Варто присвятити час родині.

Лев — Карта Таро: «Сила»

Леви зможуть проявити свою силу та впевненість. Вони можуть перемогти конкурентів у професійній сфері та зміцнити стосунки з другою половинкою.

Діва — Карта Таро: «Відлюдник»

Дівам варто присвятити час самоаналізу та та зосередитися на своїх думках та почуттях. Для цього можливо знадобиться усамітнення та роздуми. В професійній сфері можливі відкриття.

Терези — Карта Таро: «Правосуддя»

Терезам доведеться приймати важливі рішення, засновані на об’єктивних фактах. В професійній сфері ймовірне вирішення конфліктних ситуацій.

Скорпіон — Карта Таро: «Смерть»

Скорпіонам доведеться відкрити нову сторінку у житті. Не варто боятися змін. В професійній сфері можливі нові перспективи, а в особистому житті — відродження стосунків.

Стрілець — Карта Таро: «Помірність»

Стрільцям варто уникати крайнощів та зосередитися на пошуку золотої середини. В професійній сфері можливо доведеться піти на співпрацю з колегами.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали найбільш вдалий день у березні 2025 року для кожного знаку Зодіаку.

Фото: Pixabay

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