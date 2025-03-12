Астрологи, які раніше розповіли, кому ретроградна Венера навесні 2025 року подарує фінансовий успіх, склали гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку. Цей день обіцяє бути насиченим і сповненим несподіваних поворотів, пише slovofraza.com.

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Козеріг

Козерогів чекають важливі події, у тому числі й у професійній сфері. Їм не варто боятися виявляти ініціативу. У фінансовій сфері їм слід уникати спонтанних покупок.

Водолій

Водоліїв чекають цікаві зустрічі та несподівані пропозиції на роботі. В особистому житті можливі приємні сюрпризи. Вільний час варто присвятити творчості.

Риби

Рибам потрібно довіряти своїй інтуїції. На роботі доведеться застосувати нестандартний підхід для вирішення деяких проблем. Вільний час варто присвятити самопізнанню та медитації.

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Овен

Овнам день принесе заряд енергії, який допоможе впоратися навіть із найскладнішими завданнями. У професійній сфері не варто поспішати з важливими рішеннями.

Телець

Тельцям важливо виявити терпіння та не поспішати з висновками. На роботі можливі дрібні негаразди. День підійде для роздумів про майбутнє та постановки нових цілей.

Близнюки

Близнюкам день принесе нові можливості. На роботі можливо доведеться взяти участь в обговоренні важливих питань. Їхня чарівність сьогодні буде на висоті.

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Рак

На Рак чекає активний день і багато турбот. У особистих стосунків можливі несподівані зізнання, а у сфері фінансів краще утриматися від великих покупок.

Лев

На Левів чекає на день рішучості та активних дій. На роботі можуть з'явитися нові перспективи, а в особистому житті варто виявити ініціативу.

Діва

На Дів чекає продуктивний день, в якому буде чимало завдань, які потребують уваги. У відносинах із оточуючими можливі невеликі розбіжності. Вільний час слід присвятити самовдосконаленню.

Терези

На Терезів чекають нові можливості та цікаві зустрічі. На роботі можуть з'явитися перспективні пропозиції, а в особистому житті не виключені несподівані розмови.

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Скорпіон

Скорпіонам доведеться ухвалювати відповідальні рішення. Їхня інтуїція допоможе впоратися з викликами на роботі. У особистих стосунках треба не боятися виявляти почуття.

Стрілець

На Стрільців чекає насичений та цікавий день. На роботі можливі несподівані пропозиції, а особистому житті не треба приховувати свої почуття.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 13 березня для всіх знаків Зодіаку.

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