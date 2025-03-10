З’являться нові джерела доходу: кому ретроградна Венера навесні 2025 року подарує фінансовий успіх

Зірки та астрологи стверджують, що сьогодні, 10 березня, представникам деяких знаків Зодіаку не варто обговорювати підвищення зарплати і взагалі спілкуватися з керівництвом. В той же час нікому не варто втрачати надію на покращення свого фінансового стану, адже 1 березня почався ретроградний рух Венери, який триватиме до 12 квітня, пише Yahoo.

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У цей період буде відкрито нові шляхи до фінансів, а також можливість вирішити старі проблеми та відновити забуті можливості. У цьому циклі Венера проходитиме через два знаки — Овна і Риб, і їх особливості вплинуть на те, як саме проявиться фінансовий успіх для різних знаків.

Як Венера впливає на гроші

Венера — планета кохання, краси, задоволень та цінностей. Коли вона рухається ретроградно, багато хто вважає це часом для паніки. В той же час інші астрологи більш схильні розглядати це як період для аналізу.

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«Це можливість провести ревізію своїх цінностей, фінансових цілей та відносин як з людьми, так і з грошима. У період ретроградної Венери очікується повернення старих можливостей, вирішення давно забутих проблем, і навіть несподіване повернення боргів чи фінансових вкладень», — приводить сайт їхню думку.

З 1 по 27 березня Венера буде в Овні — знаку рішучих дій та ініціатив, але й імпульсивності. Цей період буде активним, але може принести трохи напруженості та нетерплячих рішень.

Проте з 27 березня по 12 квітня Венера перейде в Риби, знак емоційної глибини та самовідданості. Цей перехід подарує шанс на більш інтуїтивне розуміння фінансових питань та повернення старих можливостей, але важливо бути обережним, щоб не потрапити до пастки емоційних рішень.

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Знаки Зодіаку, яким пощастить

Деякі знаки Зодіаку особливо виграють у цей період, і навесні 2025 року їхнє фінансове становище помітно покращиться. Ось ті, хто отримає додаткові можливості та гроші завдяки ретроградному руху Венери.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів весна 2025 року принесе можливість возз'єднатися з колишніми діловими партнерами чи колегами. У березні Діви можуть отримати повідомлення від людей, з якими мали фінансові відносини, що стане сигналом звернути увагу на цю можливість. Це час для завершення розпочатих справ та поновлення призупинених проектів. Фінансовий успіх можливий завдяки професійному зростанню та новим можливостям на роботі. Діви можуть отримати підвищення або знайти додаткові джерела доходу, наприклад, фріланс або підробітки, які можуть стати важливою частиною їхнього фінансового стану.

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Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони у березні 2025 року можуть зіткнутися зі змінами у робочому процесі, що нагадуватиме бурю, але принесе нові можливості. Ретроградна Венера може уповільнити кар'єрне зростання, але саме в цей момент можуть повернутися колишні колеги або ділові партнери, які допоможуть вирішувати фінансові та професійні питання. Скорпіонам варто переглянути свої цілі та не боятися звертатися за допомогою — старі зв'язки можуть виявитися корисними та призвести до несподіваних благословень. Головне використовувати ретроградний цикл для відновлення втрачених можливостей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб цей період особливо сприятливий, оскільки ретроградна Венера впливає фінансовий сектор їх життя. Березень 2025 може принести несподівані фінансові можливості, особливо якщо йдеться про незавершені справи або проекти.

Можливо, гроші, які колись були втрачені, повернуться у вигляді нових пропозицій чи виплат. Риби повинні бути уважними до старих знайомих і не упускати шансів на співпрацю. Терпіння та зосередженість на вирішенні проблем будуть ключовими для фінансового зростання у цей період.

Раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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