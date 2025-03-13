Під них є окрема шафа: Катерина Кухар про своє найцінніше вбрання

Відома балерина, прима Національної опери Катерина Кухар, яка вразила новиною, зізналася, яка з речей у її гардеробі найцінніша. Відомо, що зараз Катерина виступає на сцені рідко та опікується столичним хореографічним училищем. У Міжнародний день балетної пачки на своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала світлини з постановок та допис про свої найцінніші наряди.

ВІДЕО ДНЯ

«Пачка для балерини — як весільна сукня для нареченої… тільки весільних суконь у житті може бути кілька, а от балетна пачка залишається вірною супутницею на довгі роки, — написала Катерина. - Вона витримує шалені стрибки та запаморочливі піруети, розділяє тріумфи та сльози, мовчки приймає на себе тонни пудри та блиску, а іноді й таємні побажання перед виходом на сцену».

Кухар зізналася, що українські майстри, які створюють пачки — найкращі у світі.

РЕКЛАМА

«Це не просто пошив — це магія, ювелірна робота, яка робить танцівницю легкою, немов перо, — додала балерина. — Для створення однієї пачки потрібно 15−20 метрів тканини і понад 50 годин ручної роботи. А якщо додати каміння чи складний дизайн, ціна може сягати приблизно 700 доларів».

Найцінніша пачка у гардеробі Катерини — подарунок від легендарної української танцівниці Тетяни Таякіної.

РЕКЛАМА

«Зараз у мене приблизно 20 особистих пачок, і під них у мене є окрема шафа, — поділилася Катерина. — Деякі зі мною вже понад 20 років, а деякі після 2−3 вистав втрачають форму, немов пелюстки квітки, що відтанцювала свій сезон».

Допис Кухар підтримали підписники, поділившись своїми враженнями та нагадавши, що пачку конструкції, яку всі знають, створила саме українка.

«До речі, балетну пачку такої конструкції, виду та форми, якою ми знаємо її зараз, створила українка — Варвара Каринська», — поділилися у коментарях.

РЕКЛАМА

«Приміряти пачку — це моя нездійсненна мрія всього життя, я захоплююсь вами і дуже люблю балет», — написали у відповідь.

Нагадаємо, посилюються чутки про розлучення Катерини Кухар з чоловіком, танцівником Олександром Стояновим.

173

Читайте нас у Facebook