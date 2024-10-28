Інша: Катерина Кухар вразила зізнанням

Відома балерина та хореограф Катерина Кухар, яка нещодавно «засвітила» коханця, зізналася, як їй вдається поєднувати роботу, вести домашнє хазяйство та займатися дітьми. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала своє бачення того, як сучасна жінка має справлятися з викликами часу. За словами Кахар, головне — бути мультизадачною та вміти дбати про свої потреби.

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— Пост-присвята усім, хто примудряється бути одночасно мамою, домробітницею, кухарем, а ще встигає працювати і радіти життю, — написала Катерина та виклала світлину, на якій вона у стильному червоному тренчі.

Катерина розказала, що світлина зроблена у студії, і це лише 5 процентів її справжнього життя.

— Усі ми щодня ведемо справжню «хореографію» між прибиранням і роботою, робимо швидкі па-де-де між каструлями й допомогою з уроками та виконуємо сотні «па» по дому, — написала балерина і поділилася своїми життєвими лайфхаками.

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За словами Катерини, секрет успіху — в мультизадачності, а гармонія — у балансі.

— Розклад дня — як репертуар у театрі, — зазначила Кухар. — Є виступи важливі (наприклад, робота), а є другорядні (як-от скласти речі в шухляду — це можна відкласти на наступний сезон). Швидкі зміни костюмів.

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Встигати міняти ролі за день — справжнє мистецтво: мама, педагог, артист балету, леді на підборах, керівник… І так щодня! Секрет кухарських шедеврів — у швидкості та простоті. Прибирання — це наша щоденна репетиція.

Катерина додала, що бувають дні, коли нічого не хочеться, і це треба просто прийняти.

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Підписники Кухар відгукнулися на її допис та зауважили, що вона дуже має дуже гарний вигляд.

— Класна! Інша! — написали у коментарях.

- Пані Катерино, дякую за підтримку і особисті поради! — написали у відповідь. — Жінка і мама повинна встигати все! А ще й бути красивою, королевою!

Раніше Катерина Кухар замилувала світлинами з сином-підлітком.

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