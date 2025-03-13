Моя мрія: Ліда Лі й Даніель Салем прокоментували свій роман

Популярна співачка, колишня підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі, яка зізнавалася в алкогольній залежності​​, прокоментувала свої стосунки з актором та військовим Даніелем Салемом. Відомо, що Ліда та Даніель вже деякий час разом ведуть ранкове шоу і викликають багато питань щодо роману між ними. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Салем розлучився зі своєю дружиною, від якої у нього є донька.

ВІДЕО ДНЯ

Даніель та Ліда разом прийшли на премʼєру картини «Відпустка наосліп», де обидва знімалися. Для Лі це стала перша роль у великому кіно. Щоб відразу запобігти запитанню про їхні стосунки, пара одягнула однакові білі футболки з написом «Ми просто друзі».

Даніель та Ліда разом прийшли на премʼєру картини “Відпустка наосліп” у футболках з написом “Ми просто друзі”

— Одразу не буде питань, — прокоментувала своє вбрання Ліда і додала, що мріяла зіграти у кіно. — Хочу подякувати, що серед тринадцяти дівчат, які претендували на роль, обрали мене. Коли я дивилася стрічку, плакала. Зіграти у кіно була моя мрія ще з дитинства. Бажаю, щоб у всіх бажання здійснювалися.

РЕКЛАМА

Ліда Лі

Відомо, що Даніель Салем втратив на війні рідного брата.

РЕКЛАМА

278

Читайте нас у Facebook