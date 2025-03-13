Моя мрія: Ліда Лі й Даніель Салем прокоментували свій роман
Популярна співачка, колишня підопічна Дмитра Монатіка Ліда Лі, яка зізнавалася в алкогольній залежності, прокоментувала свої стосунки з актором та військовим Даніелем Салемом. Відомо, що Ліда та Даніель вже деякий час разом ведуть ранкове шоу і викликають багато питань щодо роману між ними. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Салем розлучився зі своєю дружиною, від якої у нього є донька.
Даніель та Ліда разом прийшли на премʼєру картини «Відпустка наосліп», де обидва знімалися. Для Лі це стала перша роль у великому кіно. Щоб відразу запобігти запитанню про їхні стосунки, пара одягнула однакові білі футболки з написом «Ми просто друзі».
— Одразу не буде питань, — прокоментувала своє вбрання Ліда і додала, що мріяла зіграти у кіно. — Хочу подякувати, що серед тринадцяти дівчат, які претендували на роль, обрали мене. Коли я дивилася стрічку, плакала. Зіграти у кіно була моя мрія ще з дитинства. Бажаю, щоб у всіх бажання здійснювалися.
Відомо, що Даніель Салем втратив на війні рідного брата.278
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