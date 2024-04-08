Колишня підопічна Монатіка лікується від алкогольної залежності

Колишня підопічна Дмитра Монатіка, співачка Ліда Лі (справжнє імя Лідія Скорубська), яка раніше розповіла, з якими викликами зіткнулась під час війни, страждає від алкогольної залежності. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов, посилаючись на інформацію від близького оточення співачки. Зокрема, вони надали відео з Лідою, на якому вона спілкується з близькими з реабілітаційного центру та розповідає, як проходить лікування.

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Ліда відреагувала на витік інформації про залежність в Instagram-stories. Вона підтвердила, що дійсно проходить лікування. Також співачка зазначила, що їй дуже боляче від того, що серед близьких людей виявився зрадник. Згодом вона обіцяє все розповісти про непростий період свого життя.

«У найвразливіший період життя від найближчих друзів ніж в спину… Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюсь! Це лиш останній епізод «прірви», — написала Ліда Лі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, співак Melovin розповів про свою алкогольну залежність та хворобу.

Також колишня дружина Володимира Кличка Хейден Панеттьєр відверто розповіла про алкоголь та наркотики.

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Фото: instagram.com/lidalee_official

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