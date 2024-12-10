Справдилися найгірші прогнози: банки домовилися про кардинальне обмеження карткових переказів

Як і попереджали експерти, найбільші банки України у вівторок, 10 грудня, підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг».

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Згідно з цим меморандумом, найнижчий ліміт переказів становитиме 50 тисяч гривень на місяць, а обмеження стосуються всіх переказів, зокрема й через IBAN, пише «Економічна правда».

Документ, зокрема підписали Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк, а також дві банківські асоціації: Незалежна асоціація банків України та Асоціація українських банків.

Меморандум відкритий для підписання усіма банками.

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Банки домовилися вести обмеження на проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів:

- по клієнтах «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

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- по клієнтах «середнього» та «низького» рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

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Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.

Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, «Національний кешбек» та інші).

Документальне підтвердження доходів передбачає в т. ч. отримання документів/інформації в електронній формі, зокрема сформовані клієнтом довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, та підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт на місяць, зобов’язані надати документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.

При документальному підтвердженні джерел доходів, банки-учасники будуть встановлювати/скасовувати ліміти на операції відповідно до фінансової спроможності таких клієнтів, в т. ч. через контроль сум надходжень на рахунки.

Згідно з документом, банки введуть прозорі правила, починаючи з належної перевірки клієнтів, та проведення переказів для клієнтів — фізичних осіб, а також для клієнтів — фізичних осіб підприємців, з диференціацією залежно від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу за рахунком.

Банки-учасники будуть застосовують диференційований набір заходів для належного вивчення клієнтів під час встановлення ділових відносин та в процесі подальшого обслуговування:

- за результатами виявлення критерію або сукупності критеріїв, які вказують на «високий» ризик клієнта, відбуваються посилені заходи належної перевірки у кожному конкретному (окремому) випадку;

- за результатами виявлення критерію або сукупності критеріїв, які вказують на «низький» ризик клієнта, запроваджуються спрощені заходи належної перевірки (без документального підтвердження доходів), зокрема з плановим обігом по рахунках:

- з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

- з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Впровадження спрощеного методу здійснюється кожним банком самостійно відповідно до власної політики.

ФОПів будуть перевірять за окремою методикою. Зокрема, для новостворених ФОП (до 6 міс) 1 групи оподаткування (високий ризик) запроваджують поглиблене вивчення бізнес діяльності. Банк досліджуватиме суть, масштаб та вид діяльності клієнта, вид послуг та продуктів, за якими він звертається до банку, обсяг його планових фінансових операцій.

Для ФОП на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2−3-ї груп відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризик-орієнтованого підходу.

Офіційною метою меморандуму називається боротьба з тіньовою економікою.

Зауважимо, що дане обмеження стане ще одним неприємним сюрпризом для українців, яким уже запропонували для участі в програмі «Національний кешбек» і «тисяча Зеленського» надати доступ до своїх витрат і рахунків у банках.

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