Ліміти на карткові перекази: в НБУ розповіли, кого це стосуватиметься

В Україні продовжують діяти ліміти на грошові перекази банківськими картками, за яких максимальна сума не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Однак насправді необхідність довести право на законність переказів, що перевищує цей ліміт суми, стосуватиметься менш як 1% українців. Тобто 99% українців цей ліміт ніяк не торкнеться.

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Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю каналу «Ми — Україна».

За її словами, можна досить легко уникнути проблем із обмеженнями на перекази. Щоб банк не блокував грошові перекази на суму понад 400 тисяч гривень, необхідно принести доказ легальності походження цих коштів. Інакше кажучи, якщо клієнт приносить довідку про доходи на суму понад 400 тисяч гривень, жодних обмежень банк не вводитиме.

«Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що всі ваші надходження — це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати та накопичення також із цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період, вони не матимуть до вас жодних питань», — наголосила Катерина Рожкова.

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За словами заступницы голови НБУ, обмеження вводилися для суб'єктів економіки, які використовують карткові перекази, наприклад, для ухилення від податків.

Нагадаємо, раніше у Нацбанку дали чітку відповідь про те, чи існують обмеження на кількість знятя готівки протягом місяця.

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