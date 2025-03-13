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Кейт Міддлтон скоро «потішить шанувальників», а принцу Вільяму пора на відпочинок

15:16 15 березня 2025
Кейт Міддлтон

Після тривалої боротьби з раком Кейт Міддлтон збирається зробити важливий крок, який надихне інших, а от на принца Вільяма чекають випробування. Ці та ще кілька несподіваних прогнозів для принца і принцеси Уельських зробила відома серед знаменитостей екстрасенс і тарологиня Інбаал Хонігман, пише Geo.tv.

За словами Інбаал, карта Кейт показала, що після боротьби з раком вона «відновлює свої сили та використовує цю нову особисту силу, щоб активізуватися та надавати можливості іншим. Буде оприлюднена публічна заява, яка потішить її шанувальників».

Для Вільяма тарологиня витягла карту «5 пентаклів».

«Карта таро „5 пентаклів“ говорить про насичений місяць для Вільяма, оскільки він присвячує себе своїй численній роботі та не знаходить багато часу для себе, — пояснила екстрасенс. — Ця карта показує, що спадкоємцю престолу важко просити про допомогу. Його співробітники бачать, що в нього занадто багато справ. Його робочу поїздку буде відкладено, щоб забезпечити собі деякий час на відпочинок».

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Раныше повыдомлялося, що через хворобу короля Чарльза Кейт Міддлтон прийняла важке рішення щодо Меган Маркл.

Фото: Getty Images

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