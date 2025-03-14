Яке щастя: Джамала вразила емоційними світлинами

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка зізналася у проблемах, вразила чуттєвими світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала моменти перебування у Туреччині, де зараз живуть її батьки. Як відомо, росіяни у 2024 році забрали батьківський будинок співачки у Криму. Джамала замилувала світлинами з мамою й татом та зізнанням, що не може довго знаходитися далеко від моря.

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«База», — коротко написала Джамала, викладаючи світлини з родиною.

Джамала з мамою

Артистка зізналася, що не може довго знаходитися далеко від моря

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Підписники подякували співачці за чуттєві фото та зауважили, що у її подорожі не вистачало тільки чоловіка та синів. Нагадаємо, у 2024-му році Джамала втретє стала мамою.

«Яке щастя! — написали у коментарях. — Всі разом, та ще й співаєте разом, хай це довго-довго триває».

«Це любов особлива, коли можна обійняти батьків», — підтримали артистку.

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«Ваші пісні кримськотатарською мовою для мене — це завжди перед очима Крим… я теж сумую за Алуштою… так хочеться пройтися по набережній, — поділилися враженням. — Дякую Вам за справжність та любов до свого рідного».

«Не вистачає Бекіра та дітей», — зауважили у коментарях.

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