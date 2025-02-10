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Мало кого цікавлять: популярна співачка зізналася у проблемах

15:22 10 лютого 2025
Джамала

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка вразила зізнанням, поділилася своїми роздумами після участі у Нацвідборі на «Євробачення-2025». Нагадаємо, артистка разом з музикантами Катериною Павленко та Сергієм Танчинцем увійшли до складу цьогорічного журі. За результатами їх та глядацького голосування Україну на «Євробаченні» у Базелі представить гурт «Циферблат». На своїй сторінці у соціальній мережі Джамала виклала світлини та допис про своє відношення до конкурсу.

«Дарувати відчуття легкості, навіть коли важко, — мені здається, це про конкурс „Євробачення“, і саме за це його так люблять у всьому світі, — написала артистка. — Співаєш ти про драму чи про рожеві квіточки — мало кого цікавлять подробиці твого особистого або професійного життя… або просто життя».

Нагадаємо, мережа обурилася фіналом, вважаючи, що переможцем має стати популярний артист KHAYAT. Саме йому журі поставила найвищі бали.

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«Бути в журі — завдання не з приємних, хоча дуже відповідальне і почесне, — зізналася Джамала. — Всі молодці, всі старалися!.. Як висновок: ми маємо навчитися мислити глобально, масштабно. Все, що ви робите, чуєте, все має мати значення не в рамках клубу, конкурсу чи міста, а світу.

Дякую нашим хлопцям і дівчатам, що захищали наше небо, поки ми налаштовували звук!"

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Підписники поділилися своїм враженням та подякували Джамалі за її виступ на Нацвідборі. Були і ті, хто запропонував їй знову піти на «Євробачення».

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«Я вчора під час вашого божественного виступу так ридала, тонна сліз, — зізналися у коментарях. — Повертаюсь до чоловіка, а він теж плаче! Ось, що значить справжня Музика, справжнє Мистецтво та справжній Артист!»

«Вы неймовірна, дякую вам за ваші пісні, вони, як мед для моєї душі», — подякували за виступ.

«Їдьте знову! — запропонували шанувальники. — Можете тріо!»

Раніше артистка здивувала мережу дивним образом.

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