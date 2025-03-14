41.17 / 41.72 44.75 / 45.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Порошенко міг використовувати гроші з росії для скупки голосів на виборах-2019 — Валентин Гладких

18:29 14 березня 2025
Петро Порошенко. Фото з соцмереж

Напередодні першого туру президентських виборів до Києва з Москви привезли 38 мільйонів євро готівкою. Гроші перевозив заступник керівника охорони Петра Порошенка, а призначались кошти для скупки голосів. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

«Як вчора зізнався адвокат самого Порошенка, у ДБР є відео, у якому заступник голови служби охорони Пороха Юрія Федорова (це важливо) Вадим Чучковський вилітає з московського аеропорту Шереметьєво з валізами із 38 млн євро в середині. Охоронця Петра зустрічають в Жулянах співробітники УДО», — зазначає політичний експерт Валентин Гладких.

Гладких каже, що ці кошти могли бути використані для масової скупки голосів, щоб забезпечити вихід Порошенка у другий тур виборів.

«Все це відбувається за три дні до першого туру виборів Президента, 29 березня 2019 року. Що це за гроші? Це російські гроші. Везлися з Москви до Києва через Мінськ. Така кількість кешу за пару днів до виборів потрібна лише з однією метою — масово докупити голоси, щоб потрапити у другий тур. Про тіньовий штаб „гетьмана“ зі скупки голосів ЗМІ писали неодноразово», — пише Гладких.

РЕКЛАМА

За словами експерта, гроші, привезені заступником охорони Порошенка, могли бути його чорним кешем, який зберігався в рф.

«Петро вів бізнес з росією у війну: Липецька фабрика, Севастопольський ремонтний завод в Криму після його анексії, ряд підприємств в рф тощо. Закономірно, що велика частина чорного кешу Порошенка зберігалася в росії. Ось туди і змотався літачком заступник керівника його охорони. Голова охорони Петра про це не міг не знати. З великою ймовірністю, він відповідав за операцію. За що був щедро винагороджений Порошенком, коли той вже програв вибори, але ще номінально залишався на президентській посаді», — наголошує Гладких.

Як повідомляли ЗМІ, голова служби охорони Порошенка Юрій Федоров під час його президентства, не служивши у розвідці жодного дня, отримав погони генерал-майора ГУР в останні дні політика на посаді Президента України.

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Софія Ротару любить прості страви зі свіжих продуктів. Фото із соцмереж

Так готують у сім’ї Софії Ротару: покроковий рецепт улюбленої страви легендарної співачки

Гороскоп на 14 березня. Фото Pixabay

Зло повернеться бумерангом: прогноз астрологів на непростий день 14 березня

Олеато&nbsp;— кава з оливковою олією

Додайте чайну ложку олії до ранкової кави: так ви знизите рівень цукру

Розклад карт Таро на 14 березня. Фото Pixabay

Овнам — новий етап, Тельцям — ризик, Дівам — випробування на міцність: Таро-прогноз на п'ятницю, 14 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту