Дрони вдарили по НПЗ «Лукойла» у Волгограді (відео)

У Волгоградській та Саратовській областях росії дрони знову атакували НПЗ «Лукойла», викликавши численні вибухи та пожежу біля залізничної станції «Сарепта». Про це повідомляють російські ЗМІ.

ВІДЕО ДНЯ

Численні вибухи лунали відразу в кількох російських регіонах. Лише у Волгограді місцеві жителі нарахували 10−15 вибухів. Губернатор Воронезької області повідомив про збиття 5 безпілотників. Обмеження у роботі аеропортів Саратова та Волгограда було оголошено вночі 15 березня.

У Міноборони росії повідомили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено і перехоплено 126 українських безпілотних літальних апаратів: 64 БПЛА — над територією Волгоградської області, 38 — над територією Воронезької області, 14 — над територією Бєлгород товської області, один — над територією Курської області.

Telegram-канал SHOT повідомив, що понад 35 безпілотників атакували Воронезьку область сьогодні вночі.

РЕКЛАМА

«Пошкоджено житлові будинки та спалахнула рослинність у Бєлгородській області. У селі Тишанка Волоконовського району внаслідок скидання СВП з дрону пошкоджено житловий будинок. Вибиті вікна в житловій споруді в селі Муром Шебекінського округу — з безпілотника скинуто два вибухові пристрої. У другому будинку пошкоджено дах. У Валуйках спалахнула суха трава після падіння збитого БПЛА. У республіці Північна Осетія запроваджено режим безпілотної небезпеки. Працює оперативний штаб. Відбито атаку БПЛА в Тарасівському та Чортківському районах Ростовської області. Постраждалих та руйнувань немає», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в російському Туапсе після атаки безпілотників горіла нафтобаза.

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook