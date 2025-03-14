росія вдарила «шахедами» по Харкову, а в російському Туапсе горить нафтобаза (фото, відео)

Напередодні увечорі росіяни знов вдарили «шахедами» по Харкову та області.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, влучання зафіксовані у кількох районах міста: Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському.

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«В Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Значна пожежа. На дану хвилину вже семеро постраждалих — 4 дітей, 2 жінки та один чоловік», — повідомив він.

В МВС уточнили, що під час атаки на Харків було зафіксовано три влучання на відкритих територіях у різних районах міста. Було пошкоджено скління трьох приватних будинків. А в результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

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Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, усі семеро постраждалих отримали гостру реакцію на стрес.

В обласній прокуратурі додали, що більшість постраждалих — з Основ'янського району. Адже дам «шахеди» вдарили біля житлової забудови — пошкоджень зазнали кілька приватних будинків.

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Також ворог близько півночі вдарив по лікарні в Золочеві, що на Харківщині — загорівся дах будівлі. А через 40 хвилин загарбники завдали повторного удару двома БпЛА. Гостру реакцію на стрес отримала 33-річна медикиня з бригади екстреної допомоги.

Загарбники завдали удару по лікарні у Золочеві. Фото ОДА

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що за добу, що минула, росіяни завдали більше 300 ударів по регіону БпЛА різних типів. Під атакою знаходилися Запоріжжя, Кам’янське, Приморське, П’ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка, Преображенка.

"Надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали", - додав очільник ОВА.

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Цієї ночі було гучно й на території країни-агресорки росії. Так, "добрі дрони" в черговий раз навідалися в Туапсе, де розташований потужний НПЗ.

"Був атакований Туапсинський НПЗ. Вже не перша атака. Він входить до числа найбільших у рф та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт", - повідомив керівник Центру протидії дезинформації Андрій Коваленко.

За його словами, це підприємство має стратегічне значення для армії рф, оскільки забезпечує паливом чф рф та військову інфраструктуру на півдні країни, а також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Також під атакою перебував столичний російський регіон. Зокрема, в аеропортах у підмосков'ї та в Калузі вводили план «Килим», а місцеві мешканці повідомляли про вибухи.

Підтверджував атаку ударних БпЛА й мер москви Сергій Собянін, який заявляв, що ППО відбила атаку чотирьох ударних дронів, що летіли на столицю рф. За його словами, «на місці падіння уламків працюють спеціальні екстрені служби». Втім, схоже, цим самим службам довелося працювати й на місцях, де приземлилялися розгонні блоки ракет російської ППО.

Камери відеоспостереження зафіксували, як щось «прилетіло» й в новобудову в москві (друге відео) Місцеві пабліки стверджували, що будівля ще не заселена.

Нагадаємо, що днями росіяни повідомляли про «наймасованішу атаку БпЛА» на москву та столичний регіон. Стверджувалося, що на підльоті до столиці рф були збиті «сотні ударних безпілотників».

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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