«Іскандери» та майже 180 дронів: у Повітряних Силах розповіли деталі нічної атаки ворога (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 15 березня 2025 року (із 19.30 14 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області рф та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 15 березня вночі було обстріляно м. Богодухів. Влучання ворожого безпілотника «Герань-2» в нежитлову будівлю. Також було зафіксовано влучання двох дронів в дах будівлі навчального заклад, виникло загорання даху. Попередньо пошкоджено 18 приватних домоволодінь, 5 шкільних автобусів.

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«Постраждали 3 жінки 72,76,56 та 1 чоловік 53 років (гостра реакція на стрес)», — написав він.

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Також авіація рф завдала удари трьома КАБами по Золочівській громаді. Дві авіабомби влучили по відкритій території поблизу села Одноробівка.

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Від обстрілів постраждав і Куп'янськ. Внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок. А в селі Івіашки Богодухівського району внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі та знищено приватний будинок.

«На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки», — повідомив Синєгубов.

В ДСНС повідомили, що на Харківщині ворог двічі атакував рятувальників під час гасіння пожежі.

«Вночі 15 березня окупанти вдарили ударними БпЛА по ліцею в м. Богодухів. Загорівся дах будівлі на площі 500 кв.м., пошкоджені 18 будинків та 5 шкільних автобусів. Через годину ворог завдав повторного удару по рятувальниках, пошкодивши пожежну автоцистерну. Постраждали 4 цивільних — отримали гостру реакцію на стрес», — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Під вогнем ворожої авіації, артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Приозерне. Зокрема, пошкоджено багатоповерхові і приватні будинки, автівки, магазини, медзаклад. Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, 11 людей отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Усім пораненим надана необхідна медична допомога. Ще за годину через другий удар загорівся пожежний автомобіль та шкільний автобус. На щастя, рятувальники не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ДСНС, вночі окупанти здійснили черговий авіаудар по Херсону.

«Після влучання КАБ під завалами будинку опинився 43-річний чоловік. Рятувальники швидко дістали херсонця з-під уламків, але, на жаль, без ознак життя. Також на місці влучання виникло дві пожежі: горів житловий будинок та господарча споруда. Пожежі оперативно ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в компанії ДТЕК, рф масовано атакувала енергетичні обʼєкти компанії.

«Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини. Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», вночі у Чернігові ворожий дрон прилетів у багатоповерхівку.

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