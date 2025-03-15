Вночі у Чернігові ворожий дрон прилетів у багатоповерхівку (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У Чернігові вночі сталося влучання дрона в багатоповерхову будівлю. Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

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За його словами, є загоряння одного автомобіля. Щодо травмованих інформація уточнюється. Внаслідок вибуху пошкоджений девʼятиповерховий будинок, а пожежу на автостоянці локалізували.

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«Наразі серед людей травмованих немає. На місті працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків», — повідомив він.

Як повідомили в пресслужбі Чернігівської міської ради, на місці влучання російського дрона КП «Муніципальна варта» розгорнула пункт незламності.

«Від самого ранку починають працювати інші міські комунальні підприємства для виконання першочергових аварійно-відновлювальних робіт, а також обстеження пошкодженого майна. Здійснюватиметься прибирання території», — йдеться у повідомленні.

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Також ворог атакував Дніпропетровщину. У Кривому Розі близько 20-ї вечора 14 березня пролунала серія вибухів. Війська рф атакували центр житлового кварталу ракетами. Поранень зазнали 14 людей, серед них двоє дітей. Про це у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, щонайменше чотири людини травмовані. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.

У місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, два навчальні та спортивний заклади. Побиті також магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто.

Також російська армія ввечері 14 березня завдала авіаудару по Херсону. Одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал — у Центральному районі горить приватний будинок. Про це у Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, армія рф скинула вісім керованих авіаційних бомб у Херсонському та Бериславському районах. У Херсоні внаслідок удару загинув 43-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Ще один цивільний отримав поранення. У Текстильному травмована 14-річна дитина.

Пошкоджені приватні будинки, транспорт та цивільна інфраструктура, повідомили у прокуратурі.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер, ввечері ворог вчергове масовано атакував Одещину ударними дронами.

«Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він повідомив, що вночі російські війська повторно атакували Одещину ударними безпілотниками.

«В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей. В Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні. Також, внаслідок першої атаки на Чорноморськ, поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу. Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання — у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання. Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають», — йдеться у повідомленні.

Також армія рф здійснила масовану атаку із застосуванням БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури міста Суми. Про це інформують в обласній військовій адміністрації.

«Підрозділи ППО Сил безпеки та оборони, добровольчі формування здійснюють усі заходи щодо протидії ворожій атаці. Просимо всіх зберігати спокій та знаходитись в укриттях», — йдеться у дописі.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар підтвердив, що російські військові атакували один із об'єктів критичної інфраструктури Сум. Також посадовець зазначив, що в багатоквартирному будинку та гуртожитку, що розташовані неподалік від місця влучання безпілотників, пошкоджені вікна.

З 21:40 у Сумах пролунало щонайменше 11 вибухів. У зв'язку з перебоями в електропостачанні, на деяких водозаборах міста Суми спрацював захист. Через це можливі перебої з водопостачанням, повідомили в КП «Міськводоканал».

Як повідомив керівник Запорізької ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури у одному з населених пунктів області.

В повідомили в компанії «Укразалізниця», ворог продовжує атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя.

«На знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози, затримки поїздів мінімальні», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями в Костянтинівці дивом врятували постраждалу від ворожого обстрілу.

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