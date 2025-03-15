Джеккі обожнюють всі: на Вінниччині песик, який дивом вижив після отруєння, допомагає збирати донати на армію

Від початку повномасштабного вторгнення 73-річна переселенка з Харкова Тетяна Печеніжська разом із песиком Джеккі збирають кошти захисникам. Кілька разів на тиждень вони виходять у центр Тростянця, що на Вінниччині, з благодійною скринькою. Коли хтось кладе кошти та вимовляє «Слава Україні», патріотично одягнений песик стає на задні лапки, проявляючи так свою повагу.

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«Збирати самій пані Тетяні було незручно, вона переживала, що це виглядатиме як жебрацтво. Тому почала брати із собою Джеккі»

- Волонтерка Тетяна після школи виїхала з Тростянця до Харкова, там створила родину і прожила понад 50 років. Після вторгнення окупантів вона там волонтерила, годувала військових. Тоді її син, який також боронить країну, відправив маму до селища, де стояла батьківська хата. Зробили ремонт. Але пані Тетяна, попри пенсійний вік, не хотіла сидіти, склавши руки. Тому почала в'язати килимки, плести маскувальні сітки, шити шапки, подушки та м'які сидушки для захисників, — розповів «ФАКТАМ» місцевий волонтер та журналіст Анатолій Савченко. — Щоби посилити допомогу, взялась збирати воїнам на дрони. Від кінця літа виходила у центр селища зі скринькою. Поруч розмістила плакат, кому і на що потрібні донати. І люди стали відгукуватись. Перший час з нею був 9-річний Ярослав Олійник, який грав на гітарі. Й досить швидко вони з ним зібрали на дрон. Але тоді почалась школа, дитина застудилася і вже не могла виступати. Виходити самій пані Тетяні було незручно, вона переживала, що це виглядатиме як жебрацтво. Тому почала брати із собою песика Джеккі.

Джеккі з пані Тетяною на вуліцях Тростянця

— Знаю, що історія знайомства волонтерки та чотирилапого зворушлива. Як це сталося?

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- До того він жив на вулиці, бо його власниця переїхала в інше місто. Тому дев’ятирічний Джеккі прибігав до Тетяни Печеніжської, яка його годувала. Тоді залишився жити в неї. Пенсіонерка викупала його, пролікувала. Джеккі був у реп’яхах, замучений, а з пані Тетяною став справжнім красенем. Вона йому ще й кілька шубок пошила, костюмчики, синьо-жовтий комбінезон.

«Місцеві підходять до скриньки, кажуть: „Слава Україні“, а Джеккі встає на задні лапки й так стоїть»

— А як собака взявся «допомагати» у волонтерській справі?

- Якось я зустрів собаку та волонтерку у селищній раді. Й саме почалася хвилина мовчання. Пес швидко став на задні лапки і стояв, віддаючи шану бійцям. Всіх це так зворушило, хоча ніхто не навчав тварину такій команді. Я опублікував відео у соцмережі, яке набрало десятки тисяч переглядів. Невдовзі Джеккі та пані Тетяна разом почали збирати донати. Дуже розумний песик. Уявіть собі, місцеві підходять до скриньки, кажуть: «Слава Україні», а він встає на задні лапки й так стоїть. Вже жартуємо, що ця тварина більше зробила для фронту, ніж деякі люди. За тиждень Джеккі та його нова власниця зібрали 15 тисяч гривень і віддали на дрон. То бійці дзвонили та дякували.

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Зароблені кошти передають здебільшого своєму земляку, який мешкає у столиці. Вадим Єндерюков виготовляє дрони й часто приїздить додому на Вінниччину, спілкується з місцевими волонтерами. Цій людині довіряють кошти. Джеккі настільки популярний, що його вже впізнають. Навіть з інших міст їхали, аби зробити з Джеккі фото, пригостити смаколиками. Пані Тетяна жартує, що скоро у собаки буде зіркова хвороба.

Джеккі, пані Тетяна та Вадим Єндерюков

— Знаю, що нещодавно тварину отруїли. Як це сталось?

- Якось на центральну площу приїхали на машині чоловік і жінка. Підійшли до пані Тетяни і собаки. Попросили зробити фото із Джеккі. Жінка не відмовила. Додали, що проїздом на Вінниччині. Але в скриньку не поклали коштів. Тоді чоловік дістав із автівки пакетик, а там була ковбаса шматками. Пані Тетяна просила не робити цього, бо нікому не дозволяє годувати тварину. Але Джеккі вже їв ту ковбасу. Невдовзі собаці стало зле, він вже не був активним, блював. Волонтерка мерщій до ветеринара — й той сказав, що це отруєння. Надав усю допомогу, потім жінка ходила із твариною на всі маніпуляції. Виходили! Уявляєте, є люди, яким не подобається, коли собака стає на задні лапи, коли чує «Слава Україні».

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Джеккі

На початку березня, за три тижні після важкого отруєння пес Джеккі знову вийшов волонтерити. За пів дня разом з Тетяною Печеніжською, вони зібрали більше однієї тисячі гривень на дрони для ЗСУ. Поки пес лікувався, його ветлікар Сергій Богатчук збирав кошти на дрони й теж передав 3360 гривень.

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