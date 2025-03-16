Східні мудреці-астрологи, які склали свій гороскоп на наступний тиждень, впевнені, що він буде складним, але у підсумку винагородить за терпіння та старанність.

ВІДЕО ДНЯ

Проте квапити події не варто, а тому ознайомтеся з рекомендаціями знавців руху небесних тіл та магічних потоків на неділю, 16 березня.

Їх оприлюднює українське видання.

Овен

РЕКЛАМА

Неділя буде не найкращим днем для надмірної фізичної активності, хоча ви прагнете активного відпочинку. Також у Вас очікується важлива розмова з кимось із близького оточення. У спілкуванні уникайте різких висловлювань, щоб не провокувати конфронтацію, що й так намітилася.

Телець

У вас з'явиться можливість дізнатися щось нове або отримати слушну пораду від друга чи колеги. Будьте відкриті до діалогу і не відмовляйтеся від запрошень на заходи, які можуть вплинути на вашу кар'єру в майбутньому. Також зірки наполегливо радять обмежити свої витрати.

РЕКЛАМА

Близнюки

Відмінний день для роздумів про майбутнє та складання планів. Приємні зустрічі, які відбудуться протягом дня, піднімуть настрій. Цьому сприятимуть також прогулянка на свіжому повітрі, йога або легка гімнастика.

Рак

Емоційне навантаження робочого тижня позначилося на вашому настрої не найкращим чином, тому скористайтеся можливістю відпочити та відновитись. Займіться домашніми справами та візьміть паузу у вивченні соцмереж. Вечір краще присвятити перегляду душевного фільму у компанії другої половинки.

РЕКЛАМА

Лев

Протягом дня до вас приходитимуть по-справжньому геніальні ідеї. Не ігноруйте їх, а візьміть на замітку, щоби скористатися в майбутньому. Вечір присвятіть тому, що приносить задоволення. Це може бути творчість, заняття спортом або відвідування театру.

Діва

Шукайте гармонію та внутрішню рівновагу — ці стани вже досить близько. Не перевантажуйте себе зайвими обов'язками та дозвольте просто розслабитись. У спілкуванні з домашніми (особливо з дітьми) уникайте критики, навіть якщо щось у їхній поведінці вам дуже не до вподоби.

Терези

Вранці вас охопить бажання присвятити день творчості. Це може бути живопис, поезія чи навіть складання плану майбутнього ремонту у гаражі. Відчувши приплив енергії, ви зможете знайти відповіді на важливі питання. Негативних думок та їх носіїв (знайомих чи далеких родичів) краще уникати.

Скорпіон

Велика можливість несподіваної зустрічі з людиною з вашого минулого. Можливо, з'явиться шанс виправити щось у вашому ставленні до нього, і це піде на користь вам обом. Вирішувати фінансові питання не доведеться, але така потреба виникне вже наступного тижня.

Стрілець

Активний день буде сповнений спілкування. Не бійтеся експериментувати та пробувати щось нове. Однак знайдіть час і для тісного спілкування з близькими — і ви, і вони цього потребують. Вирішуючи поточні питання, будьте уважні до деталей.

Козоріг

Настав момент, коли ви можете дозволити собі сповільнитися і насолодитися життям на зло всім обставинам. Можна спокійно завершити розпочаті справи, після чого перейти до планування нових. І не перевантажуйте себе роботою — час трудоголіків настане лише завтра.

Водолій

Зранку вас охопить бажання діяти. Влаштуйте для себе день шопінгу, або вирушайте до улюбленого кафе. Також там можливі нові корисні знайомства. Будьте відкритими та щирими — це допоможе у налагодженні контакту.

Риби

Зірки радять уникати стресових ситуацій та не перевантажувати себе зайвими турботами та неактуальними справами. Однак звичайне «ледаче» дозвілля буде не найкращим варіантом — влаштуйте теплі посиденьки, зібравши разом не лише друзів, а й колег.

А з Таро-гороскопом на 15 березня можна ознайомитись за посиланням .

598

Читайте нас у Facebook