Триває коридор затемнень, який західні астрологи вважають непростим випробуванням. А ось їхні колеги зі Сходу бачать у цьому періоді не лише виклики, а й можливості.

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Хто отримає більше плюсів, я кому слід остерігатися підступів, пишуть автори онлайн-видання.

Пацюк

У роботі та у фінансових питаннях виявляйте особливу уважність та обережність. Ваші конкуренти не сплять, і будь-якої миті можуть перейти в атаку на ваші тили. Тоді будь-яке неправильне рішення загрожує суттєвими втратами для вас. Виявіть холоднокровність і ретельно продумуйте свої кроки.

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Бик

Вам не варто відкладати у довгий ящик справи, які потребують термінового вирішення. В іншому випадку на вас чекають не стільки збитки, скільки зниження мотивації, що в свою чергу виллється в погіршення здоров'я. Подбайте про своє ментальне здоров'я.

Тигр

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Важливо пам'ятати, що будь-які зміни на краще починаються з малого. Не поспішайте і не звинувачуйте долю у труднощах. Натомість спокійно просуйтеся до своєї мети, не реагуючи на зовнішні чинники.

Кролик

Період обіцяє бути продуктивним, але вимагатиме від вас значних зусиль. Не виключено, що перші складності, яких ви не очікували, похитнуть впевненість у приголомшливому успіху. Головне — не опускати руки, адже навіть невдачі є цінним досвідом.

Дракон

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Сприймайте всі складнощі та перепони як шанс для особистісного зростання. Ваші сила та мудрість здатні подолати будь-які випробування, навіть якщо спочатку ситуація буде розвиватися не найкращим чином. Зрештою ви отримаєте все, що хочете.

Змія

Окремі події можуть здатися вам неприємними чи несподіваними. Однак інтуїція Змій залишатиметься гострою, і сни, які ви побачите цього тижня, цілком можуть виявитися пророчими. Не ігноруйте сигнали, які надсилає вам доля.

Кінь

Очікується не найвдаліший тиждень, проте особливих потрясінь не очікується. Важливо лише уникати конфліктів і вступати в агресивні дискусії. Спроби довести свою правоту на підвищених тонах можуть погіршити ваші стосунки з оточуючими.

Коза

Помірний темп у роботі та повсякденних справах — ось ваше кредо цього тижня. Особливо важливо дотримуватися гармонії і уникати непотрібних конфліктів. Така миротворча позиція допоможе зберегти внутрішній баланс та уникнути неприємностей, які можуть нашкодити як репутації, так і кармі.

Мавпа

Навіть не намагайтеся експериментувати із кардинальними змінами. Будь-які спроби діяти поза перевіреними схемами можуть призвести до непотрібних складнощів, особливо у професійній сфері. Дотримання чіткого плану та перевірених методів роботи допоможе зберегти стабільність та уникнути можливих ризиків.

Півень

Важливо пам'ятати, що обставини можуть різко змінитись — вітер удачі легко зміниться з попутного на зустрічний і навпаки, проте Всесвіт завжди прагнутиме відновлення балансу. Скористайтеся сприятливою можливістю вирішити проблеми, що накопичилися, не втрачаючи шансів, які піднесе життя.

Собака

Зараз вам варто уникати надто амбітних цілей, а зосередитися на простих та зрозумілих завданнях, які принесуть радість та задоволення. Тиждень має стати для вас не гонитвою за примарними успіхами, а часом для відновленням внутрішньої гармонії та насолоди цим процесом.

Свиня

Виявіть свої здібності до самостійної роботи, використовуючи лише свої навички та таланти. Саме власні зусилля в цей період призведуть до бажаного результату. До того ж енергії буде достатньо, щоб упоратися зі всіма випробуваннями, які підготувала доля.

Також вам буде цікаво дізнатися, кому ретроградна Венера навесні 2025 подарує фінансовий успіх.

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