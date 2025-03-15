Карти Таро обіцяли, що вже до кінця поточного дня на Тельцов чекає якась приємна подія, а Терезам гарантували загадки та ілюзії. А що готує знакам Зодіаку неділя, 16 березня, пише Інтернет-видання.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — П'ятірка Жезлів

На вас чекають суперечки з близькими, під час яких доведеться обстоювати свою точку зору. Важливо не переходити межі та не провокувати тривалі конфлікти. Замість викидів агресії зосередьтеся на завершенні старих справ — це звільнить енергію нових починань.

ТЕЛЕЦЬ — Король Кубків

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Очікується досить насичений та продуктивний день. І навіть якщо ви сумніваєтеся у своїх силах, сміливо дійте — підтримка близьких вам точно забезпечена. Вечір сприятливий для спілкування з друзями та романтичних зустрічей.

БЛИЗНЮКИ — Шістка Кубків

Вам варто замислитись, наскільки страх перед критикою заважає вам рухатися вперед. Карта, що випала, натякає на можливість повернути в життя щось важливе з минулого — це може бути як забуте захоплення, так і відносини, яким варто дати другий шанс.

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РАК — Дама Жезлів

На вас чекають довгоочікувані зміни на краще. Можливо, вам надійде цікава пропозиція, пов'язана зі зміною вашої діяльності. І будьте впевнені в собі — карта «Дами Жезлов» обіцяє успіх у будь-яких починаннях за умови, що ви виявите належну рішучість.

ЛЕВ — Вісімка Кубків

Ви мріяли про справжній прорив у своїй кар'єрі? Сьогодні у вас з'явиться така можливість, оскільки карта «Вісімки Кубків» символізує подолання застою та вихід на новий рівень. Заряд натхнення, що з'явився, використовуйте для реалізації давно задуманих проектів.

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ДІВА — Шістка Денаріїв

Розберіться у своїх думках та переживаннях, які заважають рухатися вперед (про це якраз і каже ваша карта). Триматися за старі образи та страхи дуже непродуктивно, якщо ви маєте намір рухатися у своєму розвитку далі. Будьте готові прийняти нові уроки життя.

ТЕРЕЗИ — П'ятірка Денаріїв

Цей день може стати поворотним моментом. Карта, що випала, говорить про значні зміни, які можуть спочатку здатися лякаючими, але в перспективі приведуть до поліпшення вашого життя. Можливо, буде необхідно вийти із зони комфорту та прийняти нестандартне рішення.

СКОРПІОН — Верховна Жриця

Вам нарешті відплатиться за заслуги! Адже «Верховна Жриця» вказує на заслужену нагороду за працю. Це день, коли важливо довіритись інтуїції — вона допоможе вам ухвалити правильні рішення.

СТРІЛЕЦЬ — Трійка Кубків

Для Стрільців день пройде в атмосфері радості та легкості. Карта обіцяє приємні зустрічі, веселощі та, можливо, свято у колі друзів. Ви також можете отримати визнання за колишні заслуги. Однак намагайтеся зберігати баланс — надто бурхливі веселощі можуть призвести до несподіваних наслідків.

КОЗЕРІГ — Двійка Мечів

Козерогів чекає насичений подіями день. «Двійка Меч» говорить про необхідність прийняти важливе рішення, пов'язане з роботою або особистим життям. При цьому важливо не піддаватися емоціям. Особливо уважними варто бути на роботі — хтось із колег може намагатися скористатися вашою довірливістю.

ВОДОЛІЙ — Четвірка Кубків

Загляньте вглиб себе та зрозумійте, чого ви хочете насправді. Карта «Четвірки Кубків» говорить про те, що вам потрібно переглянути свої бажання та цілі, щоб чітко сформулювати плани на майбутнє. І не бійтеся будувати амбітні мрії — у вас є всі шанси втілити їх у реальність.

РИБИ — Суд

Ви готові до завершення старих справ та початку нового етапу. Карта Суд вказує на важливі зміни, пов'язані з роботою, місцем проживання або відносинами. Можливо, вам доведеться ухвалити остаточне рішення і закрити двері в минуле. Головне — не забувати про ці обіцянки і довести всі розпочаті справи до кінця.

Також радимо звернути увагу на поради східних астрологів наступного тижня.

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