Знову новий бізнес: Меган Маркл запускає подкаст про жінок-засновниць

Герцогиня Сассекська на фоні критики її шоу «З любов'ю, Меган» запускає новий подкаст під назвою «Confessions of a Female Founder». У ньому Маркл розповідатиме про свій підприємницький шлях, а також буде розмовляти з іншими жінками-засновницями про реальність створення бізнесу. Прем'єра шоу відбудеться 8 квітня на Lemonada Media і матиме вісім епізодів, пише видання TechCrunch.

«Я вела відверті розмови з дивовижними жінками, які перетворили мрії на реальність, а невеликі ідеї — на надзвичайно успішний бізнес, — написала Меган у своєму Instagram. — Вони відкриваються, діляться своїми порадами, хитрощами (і невдачами) і дозволяють мені зрозуміти дещо, коли я будую власний бізнес».

Меган також в процесі запуску свого бренду стилю життя As Ever, який супроводжуватиме її нове шоу на Netflix «З любов’ю, Меган». Раніше Маркл розповідала журналу People про труднощі, з якими вона зіткнулася на початку As Ever, зокрема про проблему торгової марки з оригінальною назвою бренду American Riviera Orchard.

Тим часом принц Гаррі також пробує себе у світі стартапів, обійнявши посаду директора з питань впливу оздоровчої компанії BetterUp і виступивши на цьогорічному саміті UpFront Summit про використання технологій для стимулювання глобальних змін.

Нещодавно пара найняла колишнього маркетингового партнера Lightspeed Ventures Мередіт Мейнс для просування своїх проєктів.

