Це велика честь: принц Гаррі та Меган Маркл найняли відомих піарників перед запуском своїх проєктів

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про значне поповнення своєї команди перед новим шоу Netflix і запуском бренду. Відомо, що Гаррі та Меган найняли Мередіт Мейнз на посаду свого першого директора зі зв’язків з громадськістю, пише видання Geo.tv.

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Мередіт, яка має розпочати роботу з 3 березня, раніше працювала в Google, Hulu та American Idol.

У своїй заяві Мередіт сказала: «Для мене велика честь співпрацювати з принцом Гаррі та Меган, герцогом і герцогинею Сассекськими, щоб підкреслити дивовижну роботу, яку вони роблять через свій фонд Archewell Foundation, їхнє ширше бізнес-портфоліо та неприбуткову діяльність. Я рада допомогти їм розповісти їхню історію як підприємців і філантропів, одночасно стежачи за всіма комунікаціями для пари та їхніх підприємств».

Окрім Мередіт, королівське подружжя також взяло в штат Шахеда Фахарі Ларсона, засновника UNLMTD Partners.

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Примітно, що ці нові співробітники прийшли безпосередньо перед запуском шоу Netflix «З любов’ю, Меган», прем'єра якого має відбутися 4 березня.

Можливо це допоможе герцогині Сассекській подолати лавину помилок, через які їй ніяк не вдається створити позитивний імідж.

Фото: getty images

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