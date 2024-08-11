Меган Маркл не може запустити свій розрекламований бренд: стала відома причина

42-річна герцогиня Сассекська вперше оприлюднила плани щодо створення бренду стилю життя у березні, а офіційний запуск підприємства запланований на кінець цього року. Але справа явно застопорилася. Роз'яснення з'явилося після того, як днями газета Daily Mail опублікувала звіт, в якому стверджувалося, що бренд Меган American Riviera Orchard зазнав «невдачі з торговою маркою» через порушення. Видання стверджувало, що Бюро патентів і торгових марок США виявило проблеми, включаючи «неправильну класифікацію ковдр для йоги, кошиків для пікніків і книг рецептів» — деякі з різноманітних товарів, які герцогиня Сассекська намагається зареєструвати як торгові марки, пише видання People.

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American Riviera Orchard отримала кілька повідомлень про порушення щодо товарів і послуг, а також з перекласифікацією певних продуктів. Такі запити є типовими при подачі міжнародних заявок через відмінності між міжнародними та американськими стандартами. Всі збори, пов'язані з такими повідомленнями, були сплачені, і жодних подальших дій не вимагається.

Наприкінці липня Меган сфотографували в Хемптоні на літньому саміті G9 Ventures з двома давніми друзями — модельєром Мішею Ноноо і магнатом макіяжу Боббі Брауном. Одноденний захід, організований брокером Емі Гріффін, відвідали також Наомі Воттс, Різ Візерспун, Маріска Харгітей і Джуліанна Хаф. На ньому були представлені такі бренди, як Spanx, Bumble, Flow, Hello Sunshine, Supergoop та інші.

Літній саміт надав герцогині Сассекській ідеальну можливість поспілкуватися з іншими жінками-підприємцями, оскільки вона просуває American Riviera Orchard.

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Назва бренду, схоже, натхненна корінням, яке Меган і принц Гаррі пустили після того, як відійшли від своїх королівських ролей у Великій Британії та переїхали до її рідного штату Каліфорнія у 2020 році. «Американська Рив'єра» — це прізвисько Санта-Барбари, міста, що оточує їхній район Монтесіто, де вони живуть зі своїми дітьми — 5-річним принцом Арчі та 3-річною принцесою Лілібет.

Хоча вебсайт та сторінка в Instagram American Riviera Orchard не змінилися з моменту запуску 14 березня, а назва бренду золотим шрифтом під монограмою і над написом «Montecito» відображається на обох сайтах, першим продуктом компанії став полуничний джем. У квітні Трейсі Роббінс і Дельфіна Блак'є вперше продемонстрували солодкі ласощі в соціальних мережах, опублікувавши фотографії варення в маленьких пронумерованих баночках з логотипом American Riviera Orchard, який дебютував в Інтернеті.

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Інші знаменитості, серед яких Мінді Калінг, Кріссі Тейген та Кріс Дженнер, опублікували фотографії свого джему під брендом американської компанії Riviera Orchard.

Раніше ЗМІ писали, що підприємство Меган American Riviera Orchard буде відображати все, що вона любить — сім'ю, кулінарію, розваги та домашній декор.

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«Вона в захваті від свого останнього особистого проєкту, — сказало джерело. — Це те, що вона давно хотіла зробити. Вона рада поділитися своїм стилем і речами, які їй подобаються».

Заявки на реєстрацію торгової марки показали, що Меган шукала дозвіл на продаж безлічі предметів домашнього декору, посуду, консервованих продуктів, кулінарних книг, косметики, обладнання для йоги, садового інвентарю, аксесуарів для домашніх тварин і багато чого іншого під назвою American Riviera Orchard.

Це може збігтися з кулінарним шоу Меган, яке вона готує для Netflix (разом з чутками про шоу, присвячене поло, що пов'язане із захопленням принца Гаррі). Проєкт, куратором якого виступить герцогиня Сассекська, яка також є виконавчим продюсером, «оспівуватиме радощі кулінарії та садівництва, розваг і дружби».

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл засмутили короля Чарльза своєю останньою витівкою.

Фото Getty Images

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