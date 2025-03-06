«Тренування у нарцисизмі»: в Мережі розкритикували нове шоу Меган Маркл

Нове шоу герцогині Сассекської «З любов'ю, Меган», тизер якого вона розмістила у мережі нещодавно, розкритикували у пресі та соцмережах після прем'єри на Netflix.

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Експерти вже зробили висновок, що Маркл та її чоловікові, принцу Гаррі, вкотре не вдалося завоювати довіру глядачів, вважають зарубіжні ЗМІ.

У кожному з восьми епізодів шоу, які вже з'явилися на стримінгу, Меган запрошує до себе додому друзів-знаменитостей, де дає їм поради щодо ведення домашнього господарства та кулінарії, що викликало у багатьох порівняння з американською телезіркою, яка отримала популярність завдяки порадам з домогосподарства, Мартою Стюарт.

Серед знаменитих гостей герцогині Сассекської були актриса Мінді Калінг, колишня колега серіалу «Форс-мажори» Ебігейл Спенсер, спортсменка Дельфіна Блак'є, а також шеф-кухарі Рой Чой та Еліс Уотерс. Це останній проект королівського подружжя для Netflix у рамках угоди, яка, як повідомляється, оцінюється у 100 млн доларів.

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Проте всі ведучі ЗМІ розкритикували Маркл. Багатьом здалося дивним, що в шоу про своє життя вона зовсім не показала дітей, а принц Гаррі з'явився лише миттю в одному епізоді. Водночас звучать претензії і глобальнішого порядку.

Незалежний критик Кеті Россейнскі дала шоу Меган одну зірку з п'яти, назвавши «нудотним і виснажливим», а знайомство з ним — «не найприємнішим досвідом» у статті для Independent.

Автор The Guardian Стюарт Херитедж назвав серіал «безглуздим» та «третім поспіль розчаруванням» Меган і Гаррі після документальних серіалів «Серце непокорених» та «Поло».

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«Проблема в тому, що ніхто не хоче бачити, як Меган готує декоративні коржики з сонечками. „З любов'ю, Меган“ — це лише замінник красивого життя», — резюмував він, додавши, що люди хочуть бачити «справжнє реаліті-шоу про Меган».

Британська газета The Times звинуватила Маркл у «показному оптимізмі» та «уявленні її надзвичайного багатства і приголомшливо ексклюзивного способу життя так, ніби це доступно кожному». The Telegraph у своєму огляді назвав проект «вправою в нарцисизмі», розкритикувавши концепцію шоу: «Меган запрошує людей до свого уявного будинку (шоу знімається в орендованому особняку вартістю 8 млн доларів), і вони говорять їй, яка вона приголомшлива.

«Не варта прогулянка по Монтесіто», — резюмувало у своєму огляді видання Variety.

Інше видання, The Economist охарактеризував проект як такий, «що не відповідає часу». Тут також дорікнули Маркл за те, що вона повністю ігнорує хворобу свого тестя та невістки (як відомо, у батька Гаррі, короля Великобританії Чарльза III, та дружини його брата Вільяма Кейт Міддлтон раніше діагностували рак).

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«Загальна атмосфера благополуччя здається незатишною, коли двоє з королівських осіб так важко хворі. Загальна тривалість двох відеороликів Кейт про її рак склала менше п'яти з половиною хвилин. Тут Меган витрачає майже стільки ж часу на прикрасу торта», — зазначає видання.

«Проходить ціла політична та культурна епоха, і хто краще за герцогиню Сассекську може стати символом усього того, що ми залишили позаду?» — ставить риторичне питання інший колумніст The Guardian Марина Хайд.

Деякі видання були менш уїдливі у своїх оглядах, включаючи Vogue, який зазначив, що деякі епізоди, включаючи складання букетів і кулінарію, були «цікавими і зрозумілими» і показували її «пристрасть». Harper's Bazaar сказав, що серіал зображує Меган, що повертається «до свого коріння», пославшись на її блог про стиль життя The Tig, який вона вела з 2014 по 2017 рік, додавши, що серіал забезпечує «тонкий баланс між делікатним вуайєризмом» та «якісним контентом».

Користувачі соцмереж також поділилися своєю думкою з приводу нового проекту Маркл.

«Чому всі, хто може дозволити собі дорогу кухню, думають, що ми хочемо, щоб вони навчили нас готувати?» — пишуть люди у відгуках.

Коментатори сходяться на думці, що після провалу попередніх проектів від пари чекали на драматичні одкровення про монархію. Тепер подальша співпраця зі стрімінгом, який допомагав герцогам Сассекським триматися на плаву в Голлівуді, знаходиться під питанням.

Як писали «ФАКТИ», раніше Меган Маркл звинуватили в плагіаті.

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