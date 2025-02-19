Меган Маркл змінила назву власного бренду: що трапилося

Меган Маркл перезапустила свій бренд стилю життя після того, як зіткнулася із труднощами з товарним знаком American Riviera Orchard.

Герцогиня Сассекська оголосила в Instagram, що компанія змінює свою назву на «Як завжди» перед запуском свого нового лайфстайл-шоу Netflix «З любов’ю, Меган» 4 березня. На відео, знятому в сімейному саду, можна було почути, як принц Гаррі на задньому плані каже: «Це запис», а Меган оголосила, що «кіт виліз з мішка».

ВІДЕО ДНЯ

Вона сказала: «Я здивована, що нам так довго вдалося тримати це у секреті. Через два тижні вийде моє шоу, чому я дуже рада. А також стартує мій бізнес, який, я сподіваюся, викличе багато зацікавленості.

Минулого року я подумала: «Американська Рів’єра, це звучить, як чудова назва». Це мій район, це прізвисько Санта-Барбари, але воно обмежило мене речами, які просто виготовлялися та вирощувалися в цій місцевості", цитує герцогиню видання Independent.

РЕКЛАМА

Раніше герцогиня стикалася з проблемами регулювання American Riviera Orchard, оскільки влітку 2024 року вона намагалася створити торгову марку бренду, що було відхилено в серпні через проблеми з подачею заявки. Їй пояснили, що вона не може мати виключних прав на назву «Американська Рив’єра», оскільки це загальновживана назва місця, де вони з Гаррі живуть у Санта-Барбарі. А додавання слова «Orchard» мало що змінило в цій суперечці.

Бюро патентів і торгових марок США також попередило, що описи продуктів герцогині підходять до кількох категорій торгових марок, оскільки «коктейльні серветки» можуть бути паперовими або текстильними, а «посуд для приготування їжі» — ручним або електричним.

Меган дали три місяці для усунення помилок і проблем із заявкою, а в листопаді вона попросила продовження ще на три місяці.

РЕКЛАМА

У відео вона розповіла, що Netflix також став її діловим партнером, і вона скористалася можливістю ребрендингу.

Меган продовжила: «Я чекала моменту, щоб поділитися назвою, яку я забезпечила у 2022 році, і він настав — шоу називається «Як завжди». Бренд стане поверненням до її стилю, оскільки герцогиня у 2014 році вела блог під назвою The Tig.

«Як завжди, по суті, означає, як і було завжди, і якщо ви стежите за мною з 2014 року з The Tig, ви знаєте, що я завжди любила готувати, майструвати і садівничати — це те, чим я займаюся», — пояснила вона.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл відверто розповіла про життя з принцом Гаррі, а також про те, що принцу загрожує кримінальне переслідування у США.

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook