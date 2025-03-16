Софія Ротару виставила на продаж свою квартиру у москві за 70 млн рублів

Разом з обговоренням «виявлення» в росії нової нерухомості у Алли Пугачової, в цій країні знову почали говорити про продаж квартири ще однією народною артисткою — Софією Ротару.

ВІДЕО ДНЯ

Начебто співачка виставила на продаж свою квартиру у москві за 70 мільйонів рублів. Апартаменти площею 122 кв. метри розташовані на Зоологічній вулиці та продаються через рієлтори. Про це сьогодні, 16 березня, пишуть російські ЗМІ.

Вочевидь, йдеться про ту ж саму квартиру на вулиці на Зоологічній, яку Софія Михайлівна намагалася продати у минулому році, а потім зняла з продажів.

Зараз апартаменти площею 122 квадратні метри оцінені в 70 мільйонів рублів. Рієлтор, який займається продажем, розмістив оголошення на популярному інтернет-сайті. В оголошенні зазначено, що квартира належить знаменитому артисту, проте конкретне ім'я не розкривається. За словами рієлтора, за вказану суму покупець може стати власником житла у сучасному будинку та престижному комплексі.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, видання «Навколо ТБ» стверджує, що йдеться саме про квартиру Софії Ротару. Також видання приводить думку ріелтора Наталії Перескоковой про те, що квартира «застаріла» і вимагає додаткових вкладень.

Як відомо, житло на вулиці Зоологічній площею 122 квадратні метри було виставлено на продаж в листопаді минулого року, потім початкова ціна 70 мільйонів рублів була знижена на 5 мільйонів.

РЕКЛАМА

Наразі Ротару, як стверджують російські ЗМІ, проживає в Італії. Ялтинський готель Villa Sofia, переоформлений на сина співачки, пропонують за 2,5 мільярда рублів.

Раніше «ФАКТИ» писали про улюблену страву Софії Михайлівни, яку готують в її сім'ї — йдеться про рулетики з яловичини, фаршировані чорносливом.

РЕКЛАМА

149

Читайте нас у Facebook