Софія Ротару виставила на продаж свою квартиру у москві за 70 млн рублів
Разом з обговоренням «виявлення» в росії нової нерухомості у Алли Пугачової, в цій країні знову почали говорити про продаж квартири ще однією народною артисткою — Софією Ротару.
Начебто співачка виставила на продаж свою квартиру у москві за 70 мільйонів рублів. Апартаменти площею 122 кв. метри розташовані на Зоологічній вулиці та продаються через рієлтори. Про це сьогодні, 16 березня, пишуть російські ЗМІ.
Вочевидь, йдеться про ту ж саму квартиру на вулиці на Зоологічній, яку Софія Михайлівна намагалася продати у минулому році, а потім зняла з продажів.
Зараз апартаменти площею 122 квадратні метри оцінені в 70 мільйонів рублів. Рієлтор, який займається продажем, розмістив оголошення на популярному інтернет-сайті. В оголошенні зазначено, що квартира належить знаменитому артисту, проте конкретне ім'я не розкривається. За словами рієлтора, за вказану суму покупець може стати власником житла у сучасному будинку та престижному комплексі.
Своєю чергою, видання «Навколо ТБ» стверджує, що йдеться саме про квартиру Софії Ротару. Також видання приводить думку ріелтора Наталії Перескоковой про те, що квартира «застаріла» і вимагає додаткових вкладень.
Як відомо, житло на вулиці Зоологічній площею 122 квадратні метри було виставлено на продаж в листопаді минулого року, потім початкова ціна 70 мільйонів рублів була знижена на 5 мільйонів.
Наразі Ротару, як стверджують російські ЗМІ, проживає в Італії. Ялтинський готель Villa Sofia, переоформлений на сина співачки, пропонують за 2,5 мільярда рублів.
Раніше «ФАКТИ» писали про улюблену страву Софії Михайлівни, яку готують в її сім'ї — йдеться про рулетики з яловичини, фаршировані чорносливом.149
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