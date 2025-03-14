41.20 / 41.75 44.74 / 45.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Так готують у сім’ї Софії Ротару: покроковий рецепт улюбленої страви легендарної співачки

9:54 14 березня 2025
Софія Ротару любить прості страви зі свіжих продуктів. Фото із соцмереж

Українська співачка Софія Ротару, яка практично не з'являється на публіці останнім часом, а її сторінка в соцмережах не оновлювалася з літа 2022 року, як запевняють люди, що знають її сім'ю, любить готувати та полюбляє прості страви зі свіжих продуктів.

Так, на одному із сайтів її шанувальників стверджується, що найчастішим гостем на її столі є рулетики з яловичини, фаршировані чорносливом. Приготувати таку страву досить легко, якщо чітко слідувати рецепту.

Інгредієнти:

  • 600 г свіжої яловичої вирізки,
  • 1 цибулина,
  • 15−20 штук чорносливу,
  • 2 ст. л. сметани,
  • 200 мл червоного напівсолодкого вина,
  • 100 мл хересу,
  • 1 ст. л. рослинної олії,
  • 1 лавровий лист,
  • ½ ч. л. сухого розмарину,
  • сіль та перець — за смаком.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Яловичину нарізаємо невеликими шматками завтовшки 1 см і добре відбиваємо спеціальним молотком.
  • З вина та олії готуємо маринад і опускаємо в нього відбите м'ясо. Залишаємо на ніч.
  • Кожен шматок яловичини приправляємо сіллю та перцем, кладемо на нього чорнослив і згортаємо рулет.
  • Цибулю дрібно ріжемо, злегка присолюємо і перекладаємо в сотейник з олією. Зверху розподіляємо м'ясні рулети.
  • Рулети змащуємо сметаною, посипаємо розмарином та поливаємо хересом.
  • Томимо рулети на маленькому вогні в каструлі з щільно закритою кришкою протягом 1,5 години.

Про те, чому у 90-х роках минулого століття бандити «не чіпали» таких відомих співачок, як Софія Ротару та Алла Пугачова, читайте на нашому сайті.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Софії Ротару в соцмережах

860

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 14 березня. Фото Pixabay

Зло повернеться бумерангом: прогноз астрологів на непростий день 14 березня

Розклад карт Таро на 14 березня. Фото Pixabay

Овнам — новий етап, Тельцям — ризик, Дівам — випробування на міцність: Таро-прогноз на п'ятницю, 14 березня

Ліда Лі та Даніель Салем

Моя мрія: Ліда Лі й Даніель Салем прокоментували свій роман

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Він був чесним: стало відомо про особисте зізнання Бреда Пітта перед розлученням з Еністон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту