Так готують у сім’ї Софії Ротару: покроковий рецепт улюбленої страви легендарної співачки

Українська співачка Софія Ротару, яка практично не з'являється на публіці останнім часом, а її сторінка в соцмережах не оновлювалася з літа 2022 року, як запевняють люди, що знають її сім'ю, любить готувати та полюбляє прості страви зі свіжих продуктів.

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Так, на одному із сайтів її шанувальників стверджується, що найчастішим гостем на її столі є рулетики з яловичини, фаршировані чорносливом. Приготувати таку страву досить легко, якщо чітко слідувати рецепту.

Інгредієнти: 600 г свіжої яловичої вирізки,

1 цибулина,

15−20 штук чорносливу,

2 ст. л. сметани,

200 мл червоного напівсолодкого вина,

100 мл хересу,

1 ст. л. рослинної олії,

1 лавровий лист,

½ ч. л. сухого розмарину,

сіль та перець — за смаком. Приготування: РЕКЛАМА Яловичину нарізаємо невеликими шматками завтовшки 1 см і добре відбиваємо спеціальним молотком.

З вина та олії готуємо маринад і опускаємо в нього відбите м'ясо. Залишаємо на ніч.

Кожен шматок яловичини приправляємо сіллю та перцем, кладемо на нього чорнослив і згортаємо рулет.

Цибулю дрібно ріжемо, злегка присолюємо і перекладаємо в сотейник з олією. Зверху розподіляємо м'ясні рулети.

Рулети змащуємо сметаною, посипаємо розмарином та поливаємо хересом.

Томимо рулети на маленькому вогні в каструлі з щільно закритою кришкою протягом 1,5 години.

Про те, чому у 90-х роках минулого століття бандити «не чіпали» таких відомих співачок, як Софія Ротару та Алла Пугачова, читайте на нашому сайті.

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Фото зі сторінки Софії Ротару в соцмережах

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