41.15 / 41.69 44.75 / 45.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

США більше не розслідуватимуть злочини росії в Україні

12:01 17 березня 2025
США припиняє участь у розслідування злочинів путіна. Фото Pixabay

Сполучені Штати Америки виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема й російського президента володимира путіна, ордер на арешт якого навесні 2023 року видав МКС.

Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, американський Мін'юст непублічно попередив про це європейських чиновників. Зазначається, що такий крок є черговим свідченням відходу адміністрації Трампа від притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Видання нагадує, що ця група була створена для притягнення до відповідальності також російських союзників з Білорусі, Північної Кореї та Ірану. А США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала із групою. Для цього до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії було направлено старшого прокурора американського Мін'юсту.

Нагадаємо, що у лютому цього року США в ГА ООН не підтримали резолюцію, в якій містилася вимога до росії вивести війська з України. Її приймали у зв'язку з черговими роковинами російського вторгнення до нашої країни. А Рада безпеки ООН вперше за три роки з дня початку широкомасштабного вторгнення проголосувала резолюцію, запропоновану США, в якій не згадується вторгнення москви, росія не називається агресором, а війна названа «конфліктом».

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА
28

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 17 березня. Фото Pixabay

Овнам — відпочинок, Терезам — мудрість, а Скорпіонам — переконливість: що готує знакам Зодіаку понеділок, 17 березня

Гороскоп удачі&nbsp;— Знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе успіх

Отримають шанс на успіх: названо знаки Зодіаку, яким ретроградний Меркурій принесе удачу

Айстри в саду. Фото Pixabay

Літо у квітах: п'ять рослин, які варто посадити на дачі вже у березні

Свинина. Фото з відкритих джерел

«Завдяки» теплій погоді може подорожчати один важливий продукт: про що йдеться

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту