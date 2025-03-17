США більше не розслідуватимуть злочини росії в Україні

Сполучені Штати Америки виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема й російського президента володимира путіна, ордер на арешт якого навесні 2023 року видав МКС.

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Як пише The New York Times, посилаючись на свої джерела, американський Мін'юст непублічно попередив про це європейських чиновників. Зазначається, що такий крок є черговим свідченням відходу адміністрації Трампа від притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Видання нагадує, що ця група була створена для притягнення до відповідальності також російських союзників з Білорусі, Північної Кореї та Ірану. А США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала із групою. Для цього до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії було направлено старшого прокурора американського Мін'юсту.

Нагадаємо, що у лютому цього року США в ГА ООН не підтримали резолюцію, в якій містилася вимога до росії вивести війська з України. Її приймали у зв'язку з черговими роковинами російського вторгнення до нашої країни. А Рада безпеки ООН вперше за три роки з дня початку широкомасштабного вторгнення проголосувала резолюцію, запропоновану США, в якій не згадується вторгнення москви, росія не називається агресором, а війна названа «конфліктом».

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Фото Pixabay

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