«Конфлікт», а не війна, а росія — не агресор: Рада безпеки ООН підтримала «нейтральну» резолюцію про події в Україні

Рада безпеки ООН прийняла першу за три роки війни резолюцію, запропоновану США, в якій не згадується вторгнення москви, росія не називається агресором, а війна названа «конфліктом».

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Американську резолюцію щодо України підтримали десять країн, утримались — пʼять, включаючи Францію та Велику Британію. Російську поправку щодо «припинення українського конфлікту» шляхом усунення «його першопричин» не врахували.

Раніше Генеральна Асамблея ООН ухвалила одразу дві резолюції, які ключовим чином відрізняються в оцінці російської агресії. За резолюцію, запропоновану Україною та Євросоюзом, яка засуджує військову агресію рф, у понеділок, 24 лютого, проголосували 93 держави. В цьому документі вимагали негайно вивести російські війська з окупованих територій України та припинити бойові дії, що відповідає раніше ухваленим рішенням ООН.

Крім того, у резолюції заявлялося про необхідність «просування всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні».

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Проти цього документа виступили 18 країн, включаючи США та рф, утрималися 65 країн, зокрема Індія та Китай.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цінує кожну з 93 держав-членів ООН, які підтримали резолюцію України та ЄС, «усі її правдиві формулювання та її чітке бажання досягти справедливого та міцного миру».

«Резолюція закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і засуджує участь військ КНДР, які воюють разом з росією. Територіальна цілісність України має бути відновлена. Через три роки після повномасштабного вторгнення росії глобальна підтримка України залишається міцною», — йдеться у його дописі.

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Дипломат подякував європейським колегам «за ефективну дипломатичну взаємодію заради цього результату».

«Сьогоднішнє голосування показало нову силу Європи та всіх наших країн-однодумців, які справді поважають міжнародне право та Статут ООН», — додав Сибіга.

Зазначимо, що російські пропозиції — зокрема, виправити «конфлікт між росією та Україною» на «конфлікт навколо України», а також додати до фрази «негайно припинити конфлікт» слова «зокрема шляхом усунення його корінних причин» дипломати теж не прийняли.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що США вимагали від України відкликати резолюцію ООН, яка засуджувала російську агресію.

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