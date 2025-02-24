США тиснуть на Україну, щоб вона скасувала резолюцію ООН з вимогою виведення російських військ

США чинили тиск на Україну, щоб вона відкликала підтриману Європою резолюцію ООН з вимогою негайного виведення російських військ з України на користь американської пропозиції. В останній не згадується вторгнення москви, заявили американський чиновник і європейський дипломат, пише Associated Press.

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Але Україна відмовилася відкликати свій проект резолюції, і Генеральна Асамблея ООН проголосує за нього, повідомили два європейських дипломати.

Адміністрація Трампа прагне проголосувати за свою пропозицію в більш впливовій Раді Безпеки ООН. Китай, який головує в Раді Безпеки в цьому місяці, запланував голосування по американській резолюції на понеділок у другій половині дня.

Обидві резолюції підкреслюють напруженість у відносинах між США, Україною та європейськими країнами за п'ять тижнів, відколи президент Дональд Трамп вступив на посаду і розпочав переговори з росією. Європейські лідери були стурбовані тим, що вони та Україна залишилися поза попередніми переговорами між США та росією минулого тижня. Генеральна Асамблея стала найважливішим органом ООН щодо України, оскільки Рада Безпеки, яка відповідає за підтримання міжнародного миру і безпеки, паралізована правом вето росії.

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У Генеральній Асамблеї немає права вето, і за її голосуванням уважно стежать як за барометром світової думки. Однак її резолюції не є юридично обов'язковими, на відміну від тих, що приймаються Радою Безпеки.

Відтоді, як російські війська перетнули кордон України 24 лютого 2022 року, асамблея ухвалила не одну резолюцію, де засуджує війну та вимагає негайного виведення російських військ.

Американський чиновник заявив, що США намагаються змусити Україну та європейців відмовитися від їхнього проекту.

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Сполучені Штати вважають, що «це момент, щоб взяти на себе зобов'язання припинити війну. Це наша можливість створити реальний імпульс для досягнення миру», — заявив державний секретар Марко Рубіо.

Він сказав, що «хоча можуть виникати виклики, мета тривалого миру залишається досяжною» і що резолюція «підтвердить, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти його припинити і що мир можливий».

У резолюції щодо України, співавтором якої виступив Європейський Союз з 27 країн, йдеться про «повномасштабне вторгнення рф в Україну» і нагадується про необхідність виконання всіх попередніх резолюцій Генасамблеї, «прийнятих у відповідь на агресію проти України».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Мінфін показав, скільки Україна отримала фінансової допомоги до держбюджету від США — у 16 разів менше, ніж сказав Трамп.

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