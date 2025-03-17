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«Ми знищимо всіх»: популярний музикант та військовий потужно звернувся до українців

18:01 17 березня 2025
Олександр Ярмак

Відомий репер та військовий Олександр Ярмак (YARMAK), який відреагував на останні новини, вразив потужним зверненням до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі музикант виклав відео з куплетом пісні, слова якої вплинули на підписників. У складні для країни часи Ярмак вкотре наголосив на важливості підтримувати один одного та свою країну.

«Повага всім, кому не потрібно пояснювати, чому він любить свою країну і готовий робити її кращою! — закликав музикант. — Ми переможемо! Саме наше покоління! Весь світ у стагнації, ми змінюємо світ!

За любов до України перестануть гинути кращі! Бо ми знищимо всіх, хто зазіхне на святі для нас речі!"

Шанувальники відреагували на заклик та подякували за важливі зараз слова.

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«Дуже потужно, — написали у мережі. — Ці тексти повинні вчити діти у школі».

«Табун мурах по шкірі», — зізналися у коментарях.

«Чоловічий трек, який примушує згадати, на якій величній землі ми живемо, — поділилися враженням. — Після прослуховування хочеться ще більше поважати рідний край та вихваляти його».

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«Дякую за правильні слова! - написали у відповідь. — Дякую за Захист! Всім Захисникам. Тримайтесь, рідні».

«Сенс в кожному слові», — підтвердили думку музиканта.

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Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка розповіла про виклики під час великої війни.

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