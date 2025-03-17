Не лише штраф у 40 тисяч, а й позбавлення прав: якому порушенню правил водії в Україні часто не надають значення

Як вважають деякі українські водії, штраф за порушення ПДР інколи можна отримати «на рівному місці».

Проте в основному така думка пояснється тим, що мало хто з пересічних кермувальників пильно стежить за змінами законодавства у цій сфері, тому можуть ігнорувати нові вимоги.

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Як пише автовидання, патрульні скаржаться зокрема на те що серед автомобілістів поширена хибна думка про те, що вони можуть керувати будь-яким транспортом, маючи на руках водійське посвідчення з однією відкритою категорією. Тобто водій з правами категорії «В» (легкові авто) може запросто сісти за кермо вантажівки або мотоцикла.

І тут важливо знати, що в разі зупинки порушника поліцією на нього чекає штраф у розмірі вже не 425 гривень, як було кілька років тому, а 3 400 гривень, тому що подібні дії водія вважаються кермуванням без прав.

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При повторному порушенні сума стягнення буде вже 40 800 гривень, а злісного порушника додатково можуть позбавити права керування транспортним засобом на строк до 7 років.

Також юристи назвали типові помилки водіїв під час складання протоколу про порушення правил дорожнього руху.



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