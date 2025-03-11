Школа автомобіліста: за що можна «на рівному місці» отримати штраф у 510 гривень і як цього уникнути

Українське законодавство містить чимало положень, які визначають правопорушення автомобілістами та штрафні санкції за їхнє здійснення. Йдеться не лише про порушення правил дорожьного руху, а й інших законів. Наприклад, «Про природно-заповідний фонд України». У відповідності з документов, пересування будь-яких механічних транспортних засобів на територіях природно-заповідного фонду заборонено. Для громадян, які незаконно заїдуть на території заповідників, штрафи складають від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб штрафи вищі — від 255 до 510 гривень.

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Втім, на 510 гривень можуть оштрафувати автовласника, який майже нічого не зробив. Хіба що прикрасив сторонніми предметами лобове скло, пише «SUV News». Так, згідно з ПДР, вільною від сторонніх предметів має залишатися зона роботи склоочисників, зоб забезпечити водієві максимальний обзор. Адже від цього залежить безпека руху.

Так, на лобовому склі забороніють розміщувати:

Наклейки (за винятком передбачених законом, наприклад, страховки або дозволів на паркування);

Іграшки, сувеніри та підвіски;

Тримачі для смартфонів і навігаторів;

Відеореєстратори, встановлені на присосках;

Інші предмети, що погіршують оглядовість.

Всі ці речі варто розміщувати там, де вони не перекриватимуть огляду. Чи то в кутах лобового скла, чи на приладовій панелі. Також підійде бічне скло, якщо це, звичайно, не перешкоджатиме огляду.

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Нагадаємо, що наразі автовласники на застосунок «Дія» можуть отримувати не лише інформацію про штрафи та порушення ними правил дорожнього руху, а й фото- та відеопідтвердження.

Фото Pixabay

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