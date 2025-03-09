Під диктовку інспектора: юристи назвали типові помилки водіїв під час складання протоколу про порушення правил дорожнього руху

Нещодавно в Україні збільшили штрафи за деякі порушення Правил дорожнього руху, але це не означає, що всі водії одразу стали виконувати всі вимоги. Ба більше — дехто з кермувальників може свідомо конфліктувати з інспектором дорожнього руху, а це робити суворо заборонено.

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Юристи назвали й інші помилки водіїв під час спілкування з поліцейськими.

1. Конфлікт з правоохоронцями

Неетична поведінка під час перевірки може призвести до санкцій, аж до затримання за образу посадової особи або порушення громадського порядку. Якщо навіть у вас є сумніви в законності дій поліції, краще зберігати спокій і фіксувати те, що відбувається, на відео.

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2. Відмова підписувати протокол

Таке рішення водія не позбавляє його від відповідальності. Замість відмови краще внести в документ свої зауваження і позначити незгоду з позицією поліції. Це допоможе в разі можливого оскарження штрафу в суді.

3. Письмові свідчення під диктовку інспектора

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Часом і поліцейські можуть нав’язувати водієві певне формулювання пояснень. Однак писати показання під диктовку не рекомендується — адже по суті це означатиме, що водій погодиться з порушенням, якого не вчиняв.

4. Неуважність до деталей і законодавства

Перед підписанням протоколу уважно вивчить його зміст, звернувши увагу на дату, час, місце події, суть порушення та докази. При цьому водій вправі фіксувати процес складання протоколу на відео, аби потім (за необхідності) оскаржити штраф у судовому порядку.

Нагадаємо, що в Україні у водіїв є можливість не пред'являти документи на вимогу поліції, але у виключних випадках.



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