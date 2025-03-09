40.96 / 41.51 44.27 / 45.04
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Під диктовку інспектора: юристи назвали типові помилки водіїв під час складання протоколу про порушення правил дорожнього руху

14:45 9 березня 2025
Складення протоколу. Фото doradvokat.com.ua

Нещодавно в Україні збільшили штрафи за деякі порушення Правил дорожнього руху, але це не означає, що всі водії одразу стали виконувати всі вимоги. Ба більше — дехто з кермувальників може свідомо конфліктувати з інспектором дорожнього руху, а це робити суворо заборонено.

Юристи назвали й інші помилки водіїв під час спілкування з поліцейськими.

1. Конфлікт з правоохоронцями

Неетична поведінка під час перевірки може призвести до санкцій, аж до затримання за образу посадової особи або порушення громадського порядку. Якщо навіть у вас є сумніви в законності дій поліції, краще зберігати спокій і фіксувати те, що відбувається, на відео.

РЕКЛАМА

2. Відмова підписувати протокол

Таке рішення водія не позбавляє його від відповідальності. Замість відмови краще внести в документ свої зауваження і позначити незгоду з позицією поліції. Це допоможе в разі можливого оскарження штрафу в суді.

3. Письмові свідчення під диктовку інспектора

РЕКЛАМА

Часом і поліцейські можуть нав’язувати водієві певне формулювання пояснень. Однак писати показання під диктовку не рекомендується — адже по суті це означатиме, що водій погодиться з порушенням, якого не вчиняв.

4. Неуважність до деталей і законодавства

Перед підписанням протоколу уважно вивчить його зміст, звернувши увагу на дату, час, місце події, суть порушення та докази. При цьому водій вправі фіксувати процес складання протоколу на відео, аби потім (за необхідності) оскаржити штраф у судовому порядку.

Нагадаємо, що в Україні у водіїв є можливість не пред'являти документи на вимогу поліції, але у виключних випадках.

РЕКЛАМА

194

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Данилко

Ганьба: названа причина скасування концертів Андрія Данилко

Розклад Таро. Фото Pixabay

Рибам — «Верховна Жриця», Терезам — «Правосуддя», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 9 березня

Максим Галкін і Алла Пугачова

Кохайте і будьте коханими: Максим Галкін показав свіже фото Алли Пугачової та їхніх дітей

Спільний виступ співачок. Фото — скріншот архівного відео

Не такі, як Пугачова: відомий продюсер висловився про те, чому мовчать про війну Ротару та Меладзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту