Три роки в умовах війни: як працює держпідприємство «Документ»

З початку повномасштабного вторгнення рф державне підприємство «Документ» невпинно виконує свою ключову місію — забезпечує українців сервісом з оформлення паспортних документів як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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«Центри обслуговування громадян „Паспортний сервіс“ щодня докладають максимум зусиль, аби українці могли отримати документи, необхідні для їхніх подорожей, роботи, навчання та безпеки. Незважаючи на виклики воєнного часу, ми залишаємося поруч із громадянами там, де допомога потрібна найбільше. Можливість оформлення паспортів доступна навіть у прифронтових містах», — кажуть у пресслужбі держпідприємства.

Там наголошують, що під час героїчної боротьби України за незалежність одним з важливих завдань держави є безперебійне надання адміністративних послуг, зокрема оформлення документів.

«ДП „Документ“ забезпечує оперативне виготовлення паспортних документів і для українців, які вимушено покинули свої домівки. Наша єдність та віра в майбутнє — те, що веде нас уперед. Ми вистояли, бо разом! Наше підприємство продовжує працювати заради майбутнього вільної, незалежної та успішної України!» — додали у пресслужбі.

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Раніше повідомлялося, що українцям за кордоном відновили видачу паспортів.

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