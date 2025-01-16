42.13 / 42.76 43.43 / 44.15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українцям за кордоном відновлюють видачу паспортів: що відомо

16:36 16 січня 2025
Українцям за кордоном відновлюють видачу паспортів: що відомо

Закордоном, де перебуває багато українських біженців, було відновлено видачу паспортів українцям. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

«Учора у Варшаві Президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП „Документ“. Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи. Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі — всюди, де вони „застрягли“. Дякую МВС та Мін'єдності за співпрацю», — повідомила вона.

У Паспортному сервісі ДП «Документ» повідомили, що закордонні підрозділи відновили видачу документів у тестовому режимі.

«Увага, в тестовому режимі ми відновлюємо видачу готових документів! Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Там попросили осіб, які чекають на видачу готових документів, дотримуватись таких правил:

• мати SMS про готовність паспорту — (отриманих після 25 квітня);
• пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «Дія»);
• пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 січня 2025 року зросла вартість оформлення паспортів.

РЕКЛАМА

216

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Будько та Інна Бєлєнь

На сім кілограмів більше: переможниця «Холостяка» про проблеми з вагою

Гороскоп на 2025 рік для Близнюків та Риб. Фото Pixabay

Астрологи назвали два знаки зодіаку, для яких 2025 стане «смарагдовим»: що це означає

Архівне фото Лізи та Гаррі

Ліза та Гаррі Галкіни навчаються в Лондоні: сусіди Алли Пугачової розповіли деталі життя співачки

Щоденний гороскоп

Тельцям — нові можливості, а Водоліям — цікаві зустрічі: до чого бути готовими знакам Зодіака у четвер, 16 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту