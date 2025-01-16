Українцям за кордоном відновлюють видачу паспортів: що відомо

Закордоном, де перебуває багато українських біженців, було відновлено видачу паспортів українцям. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

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«Учора у Варшаві Президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП „Документ“. Лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають свої документи. Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі — всюди, де вони „застрягли“. Дякую МВС та Мін'єдності за співпрацю», — повідомила вона.

У Паспортному сервісі ДП «Документ» повідомили, що закордонні підрозділи відновили видачу документів у тестовому режимі.

«Увага, в тестовому режимі ми відновлюємо видачу готових документів! Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», — йдеться у повідомленні.

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Там попросили осіб, які чекають на видачу готових документів, дотримуватись таких правил:

• мати SMS про готовність паспорту — (отриманих після 25 квітня);

• пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «Дія»);

• пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 січня 2025 року зросла вартість оформлення паспортів.

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