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Суспільство та люди

З 1 січня подорожчають головні документи українців

19:54 31 грудня 2024
З 1 січня подорожчають біометричні паспорти

В Україні з 1 січня 2025 року знову зросте вартість оформлення паспортів. Про це повідомили в Державній міграційній службі України.

«З 1 січня 2025 року ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні», — йдеться у повідомленні.

Вартість оформлення біометричних документів з 1 січня 2025 року:

• Паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;
• Паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн.
• Паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн.
• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн.
• Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн.
• Посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн.
• Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

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«Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв», — повідомили в Державній міграційній службі України.

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Як писали «ФАКТИ», юнакам, які залишили Україну до 18-річного віку, масово відмовляють у видачі паспортів.

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