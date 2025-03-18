Президент США Дональд Трамп зосереджений на мирі та досяг «безпрецедентного прогресу в переговорах між росією та Україною». Про це заявила виданню NDTV директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, яка повторює російські тези щодо війни в Україні і змушує іноземні розвідки остерігатися ділитися секретами зі США.

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«Зв’язки між нашими двома країнами сягають дуже далекої давнини. Ми продовжуємо спостерігати зміцнення цього партнерства та визнаємо взаємний інтерес обох країн, зосереджений навколо миру, процвітання, свободи та безпеки. У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями та дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі та спільні інтереси», — сказала Тулсі Габбард.

Вона додала, що переговори тільки почалися, і Трамп сподівається на успіх не заради себе, а заради миру та припинення загибелі невинних людей.

«У нас є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з росією. За часів попередньої адміністрації не було жодних зусиль щодо миру чи прямого діалогу з путіним, щоб покласти край цій війні. Президент Трамп матиме дуже продуктивну розмову з путіним у відповідний час, що ґрунтується на його непохитній відданості миру», — заявила чиновниця.

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Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з путіним у вівторок, 18 березня.

«Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції», — сказав Трамп, маючи на увазі Запорізьку АЕС.

Раніше президент Трамп анонсував, що його адміністрація дізнається «трохи більше 17 березня» про зусилля щодо забезпечення припинення вогню у війні в Україні.

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