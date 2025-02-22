Через Трампа іноземні розвідки остерігаються ділитися секретами зі США

Союзники США, які регулярно діляться й самі отримують розвідданні від Сполучениих Штататів, шукають способи захистити надсекретну інформацію від того, що потім може стати витоком інформації з адміністрації Трампа. Але їхні можливості обмежені. Ці країни вже давно занепокоєні тим, що традиція Трампа розкривати секретну інформацію продовжиться і під час його другого терміну. Ця тривога посилилася після того, як Конгрес схвалив суперечливі рішення щодо нагляду за розвідувальними операціями, а також на тлі звинувачень у тому, що з конфіденційними даними вже відбувається неправомірне поводження, пише видання Politico.

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«Ви не можете просто вимкнути вимикач», — сказав представник північноєвропейського оборонного відомства, який, як і інші, побажав залишитися анонімним.

Проте важливо посилити захист найбільш цінної й ретельно охоронюваної інформації, отриманої від агентів в інших країнах, чиє життя може опинитися під загрозою в разі її розголошення. Можна, наприклад, опускати деталі в розмовах з американськими колегами, які могли б розкрити місцеперебування або особу оперативника.

Так, деякі союзники стали трохи більш закритими під час першого терміну Трампа — після того, як він вчиняв дії, які неодноразово приголомшували представників розвідки. Наприклад, опублікував у Твіттері надсекретне зображення іранського ракетного полігону і поділився надсекретними даними ізраїльської розвідки з російським міністром закордонних справ. Колишній високопосадовець британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 заявив, що, коли мова йшла про надсекретні проєкти, служба була обережною щодо того, що розголошувати під час першої адміністрації Трампа.

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«Завжди, майте на увазі, з будь-якою адміністрацією, ми не просто відкриваємо книги, — сказав колишній чиновник. — Ми були обережними минулого разу з Трампом, і мені важко повірити, що служба не буде ще більш обережною цього разу».

Речниця ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що твердження про те, що іноземні партнери можуть утримуватися від обміну розвідувальною інформацією при Трампі, «не заслуговують на довіру». Вона додала, що агентство «неймовірно серйозно» ставиться до своїх міжнародних партнерських відносин у сфері розвідки. Інші номінанти Трампа на посади керівників ключових відомств були менш обнадійливими. Тулсі Габбард, яку минулого тижня затвердили на посаді головного шпигуна країни, є колишнім скептиком американської розвідки, яка повторює російські тези щодо війни в Україні. Як член Конгресу Габбард внесла резолюцію, що закликає федеральний уряд зняти всі звинувачення з Едварда Сноудена, який передав пресі величезну кількість секретних документів.

Хоча роль директорки Національної розвідки здебільшого бюрократична, вона буде здійснювати нагляд за 18 агентствами, які складають розвідувальну спільноту США, і служитиме головним радником президента з питань розвідки.

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У відповідь на прохання прокоментувати занепокоєння, висловлене нинішніми та колишніми американськими та іноземними посадовцями, заступниця директорки Національної розвідки зі стратегії та комунікацій Алекса Хеннінг сказала: «Ці анонімні колишні посадовці не можуть бути більш відірваними від реальності. Вони намагаються підірвати національну безпеку США, поширюючи брехню серед своїх медіасоюзників».

Обмін розвідувальною інформацією між країнами-партнерами часто відбувається на всіх рівнях, і керівники окремих підрозділів, департаментів та відділів мають значну свободу дій щодо того, чим ділитися зі своїми американськими колегами. Коли маєш справу з такою чутливою інформацією, довіра має значення.

«Це сфера, де стосунки дійсно важливі», — сказав європейський чиновник з питань оборони.

Сполучені Штати історично були найбільшим постачальником розвідувальної інформації серед партнерів і не тільки. Американська розвідка відіграла вирішальну роль у попередженні й активізації європейських союзників про плани кремля щодо вторгнення в Україну за кілька місяців до того, як російські танки перетнули кордони країни.

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«Йдеться не лише про те, щоб ділитися, а й про те, щоб отримувати. Американські очі та вуха необхідні для України», — сказав німецький чиновник, який побажав залишитися невідомим, оскільки він не має права спілкуватися з пресою.

Минулого тижня, коли західні посадовці з питань безпеки прибули до Німеччини на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, дзвінок Трампа президенту путіну приголомшив європейських чиновників, які побоюються, що їх відсторонюють від переговорів щодо припинення війни в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон назвав повернення Трампа до Білого дому «електрошоком» для континенту і скликав екстрений європейський саміт.

Щодо обміну розвідданими, то дехто продовжує діяти у звичному режимі.

«Наша політика не змінилася», — заявив Каупо Росін, директор зовнішньої розвідки Естонії. «Ми стурбовані багатьма речами, але не цим», — сказав інший європейський чиновник.

Тим часом ЄС продовжує оговтуватись від несподіваного розвороту Трампа у бік росії і виробляє план спільних дій щодо допомоги Україні.

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