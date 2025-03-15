Скоро дізнаємося більше: заява Трампа про припинення вогню в Україні

Президент Дональд Трамп заявив, що його адміністрація дізнається «трохи більше 17 березня» про зусилля щодо забезпечення припинення вогню у війні в Україні, пише CNN.

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«Як ви знаєте, у нас є домовленість про припинення вогню з Україною, і ми намагаємося цього досягти і з росією. І я думаю, що поки що все пройшло добре. Ми дізнаємося трохи більше у понеділок, і, сподіваюся, це буде добре», — сказав президент й більше ніяких подробиць не надав.

Також Дональд Трамп додав, що був «трохи саркастичним» щодо своїх неодноразових зауважень про те, що він припинить російсько-українську війну за 24 години.

Раніше повідомлялося, що радники з безпеки лідерів Британії, Німеччини та Франції терміново вирушили до США для переговорів.

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