Запобігти повторному нападу росії: Макрон розповів про важливу розмову з Трампом

Французький президент Емманюель Макрон заявив у дописі в мережі X, що росія повинна довести, що вона дійсно хоче миру, повідомляє news.sky.com. Дональд Трамп наполягає на умовах, які повинна виконати росія для 30-денного припинення вогню, додав Макрон.

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Він також повідомив, що говорив з президентом України Володимиром Зеленським про свою розмову з Трампом.

«Досить смертей. Досить знищених життів. Досить руйнувань, — сказав він. - Зброя має замовкнути. Зловживання та саботаж мають припинитися. Депортовані українські діти мають возз’єднатися зі своїми сім’ями. Це всі умови, які росія має виконати. І я знаю відданість цьому президента Трампа».

Тепер, додав Макрон, треба просуватися з усіма партнерами, щоб представити конкретний мирний план.

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«Мирний план, який гарантує тривалий мир в Україні та Європі. Мирний план, який запобігає повторному нападу росії», — сказав президент Франції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Емманюель Макрон поділився планами про мобілізацію європейців, зокрема у Франції, щоб допомогти Україні та підготуватися до військового та промислового переозброєння Європи.

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