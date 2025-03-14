Що хоче путін в обмін на припинення вогню: ЗМІ поділилися подробицями

Коли літак із переговірником від США Стівом Віткоффом до москви був у повітрі, повідомили, що кремль оприлюднив список вимог.

Вони такі:

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Україну не можна допустити до НАТО. Міжнародне співтовариство має визнати захоплення росією Криму та чотирьох українських областей -Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Після укладення угоди в Україні не повинно бути іноземних миротворчих військ.

Хоча перша вимога вже була широко прийнята міжнародним співтовариством, але не Україною, останні дві явно виходять за межі оборонних позицій Заходу. Не випадково путін днями вдруге з початку війни дістався до «передової" — і вперше у військовій формі. Переговори, сигналізує він, будуть проходити не тільки у кремлі, йдеться у статті. Якщо до Вашингтона справді було передано лист із зазначеними вище максимальними вимогами, другий напрямок переговорів розігруватиметься на полі бою: чим довше росія зволікає з 30-денним перемир’ям, тим більше у неї шансів повністю відвоювати західну частину Курської області, таким чином позбавивши Україну однієї з її карт, які можна торгувати, не кажучи вже про моральний дух.

У США хочуть швидкої угоди. Зрозуміло, що в інтересах росії уповільнити процес, навіть для цього 30-денного перемир’я. Можливо, тоді учасники переговорів, яких підштовхує Дональд Трамп, можуть подумати про поступки. Можливо, США могли б знову скасувати нещодавно відновлені поставки розвідданих і зброї Києву, те, що, безсумнівно, буде одним із головних у списку бажань Кремля, пише The Telegraph.

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росія неодноразово заявляла, що вступ України до НАТО є червоною лінією, звинувачуючи розширення Альянсу у Східній Європі у своєму вторгненні майже три роки тому. путін знов натякнув на це у заяві про те, що росія погодиться на запропоноване США припинення вогню лише за умови «довгострокового миру та усунення початкових причин цієї кризи».

Минулого місяця Піт Гегсет виключив можливість приєднання України до Альянсу.

Міжнародне визнання окупованих росією територій значно підвищує ставки. Україна буде заперечувати. Європа також не зацікавлена в цьому, зазначають у статті.

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Але за столом переговорів сидять американські переговорники, і зі зміною влади в Білому домі їхні наміри з цього приводу не такі зрозумілі. Переважним інтересом Трампа до України є її мінеральні багатства. Основна маса цих ресурсів знаходиться на Донбасі, частина якого окупована російськими військами.

Одним із найбільш цікавих елементів перед переговорами є твердження Трампа про те, що путін погодився на розгортання європейських миротворців, у телефонній розмові. Кожен знак, що виходить із кремля публічно, свідчить про протилежне. путін може поставити будь-які переговори про мир в залежність від того, що саме він зможе вибрати міжнародний склад миротворчих сил.

Інститут Квінсі, вашингтонський аналітичний центр, нещодавно запропонував укомплектувати буферну зону на кордоні солдатами країн Глобального Півдня. путін доклав великих зусиль, щоб заручитися підтримкою таких країн, оскільки він стикається з дипломатичною ізоляцією в інших країнах: їхня присутність на кордонах росії може перешкодити «смертельним пустощам росіян», зазначається у статті.

Україна, очевидно, вимагатиме значно більшої безпеки, яку забезпечуватимуть європейські сили, включаючи британські та французькі війська. Ранні ознаки свідчать про те, що с Кір Стармер і Еммануель Макрон працюють над «силами заспокоєння», які будуть базуватися не на лінії фронту, а поблизу ключових енергетичних та інфраструктурних об’єктів.

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«Миротворча позиція» путіна цілком може бути всім знайомою тактикою переговорів: максималістська вимога, потім відступ від неї для демонстрації іншій стороні «поступки».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відомий військовий журналіст Юрій Бутусов поділився думками щодо можливості заключення перемир’я з країною-агресоркою.

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