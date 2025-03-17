Розгортання європейських військ в Україні: як це виглядатиме, пояснив президент Макрон

У той час, коли обговорюється 30-денне припинення вогню в Україні, але ще далеко до його досягнення, Еммануель Макрон ділиться планами про мобілізацію європейців, зокрема у Франції, щоб допомогти Україні та підготуватися до військового та промислового переозброєння Європи, пише Le Parisien.

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«Ми намагаємося так організувати з Британією та нашими німецькими друзями допомогу Україні, щоб надати їй можливість вести переговори за найкращих можливих умов, а також забезпечити гарантії безпеки, які є ключовим елементом міцного та тривалого миру», — запевняє Еммануель Макрон.

Хоча європейці були відсторонені Трампом і путіним від переговорів, президент зазначає, що саме їхня робота дозволила «відновити діалог між українцями та американцями» після сутички Трампа і Зеленського та забезпечити зустріч у Джидді, де Україна підтвердила американську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню.

«Це те, за що ми виступали, тобто мати визначені та вимірювані часові рамки, протягом яких ми спостерігатимемо за дотриманням режиму припинення вогню, — сказав Еммануель Макрон. — Зараз тиск, як ми чітко бачимо, йде на росію з її позицією, яка, по суті, не змінилася, тобто її бажання мати мир, але мир на її умовах. Я вважаю, що відмова москви і ті неявні погрози, які прозвучали, говорять про нещирість росії і, по суті, про її небажання вести реальну миротворчу роботу».

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Зрозуміло, додав глава Франції, що українці за жодних обставин не можуть йти на територіальні поступки, не маючи жодних гарантій безпеки.

«Ми виконали роботу, яку я розпочав, тобто надати довіру гарантіям безпеки за допомогою важливої зустрічі в Парижі з усіма начальниками штабів європейських і союзних армій. Йшлося про те, щоб встановити, що елементами гарантій безпеки України є, по-перше, безпосередня підтримка України, з кількома ініціативами, що ми робили і робимо, щоб постачати нове обладнання та адаптувати поставки до поточних потреб. Другий елемент — гарантія безпеки — це побудова українського формату армії назавтра і миру, який дозволить Україні протистояти новим наступам росії. Третя гарантія безпеки — це можливість миттєвого розгортання військ в Україні на базі добровольчої коаліції. І четвертий елемент — це, очевидно, зростання європейської оборони, яка є гарантією нашої безпеки, а також зростання інвестицій і координації між нашими арміями. Все це тепер дозволило розпочати технічну роботу, яка буде завершена найближчими днями, і яка повинна надати дані про спроможність і списки країн і дії, що стоять за кожним із цих елементів», — сказав президент.

Поряд із залученням європейців до переговорів щодо тривалого миру та продовженням допомоги Україні Еммануель Макрон повернувся до побудови європейської оборони, в якій Франція має відігравати ключову роль. 14 березня президент зібрав французьких виробників зброї, «щоб попросити їх самоорганізуватися на небагатьох європейських ринках, де є можливості, оскільки швидкість дій буде вирішальною з точки зору ефективності».

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Крім того, Еммануель Макрон хоче побачити збільшення європейського промислового потенціалу, щоб Європа більше не залежала від Сполучених Штатів з точки зору оборони та озброєнь.

Раніше повідомлялося, що путін перебуває в гіршому становищі, ніж думає Трамп.

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