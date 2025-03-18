Кейт Міддлтон про таке може лише мріяти: Меган Маркл розкрила несподіваний факт про своє життя

Поява Кейт Міддлтон у натовпі миттєво привертає до себе увагу публіки: не встигла майбутня королева привітати ірландських гвардійців та запропонувати покуштувати пива чи погладити величезного песика-талісмана військових, як про це стає відомо кожному.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час у Меган Маркл, як виявилося, до сих пір збереглася можливість «змішатися з натовпом» — про це герцогиня розповіла у свіжому інтерв'ю журналу People, який вийшов з друку вчора, 17 березня.

Зокрема, в ньому дружина принца Гаррі несподівано зізналася, що ходить на групові тренування в спортзал у Монтесіто, де справді почувається як удома.

РЕКЛАМА

«У мене там є пара подруг — це мами-домогосподарки та жінки з нормальною, непублічною роботою. Ми перейшли від простого спілкування через наших дітей до дівочих вечорів та спільних занять пілатес», — розповіла Меган.

Втім, не соромиться екс-акторка і групових тренувань, навіть якщо приходить на сама.

«Я ходжу на групові заняття, на яких іноді від 40 до 50 осіб, і просто заходжу, говорю: „Привіт!“ Звичайно, спочатку здавалося, що це занадто багато. До речі, я думаю, що будь-хто, хто йде на заняття йогою з 50 людьми і заходить одним із останніх, коли всі на вас дивляться, почуватиметься трохи некомфортно!» — зізналася зірка «Форс-мажорів».

РЕКЛАМА

Втім, хейтери продовжують твердити, що всі розповіді Меган — це результат роботи нової команди піарників, яких вони з Гаррі найняли нещодавно. І що тепер Меган тримає курс на те, щоб довести, що вона насправді не хоче бути знаменитістю, яку постійно турбують заради спільного фото кожні 5 хвилин, і на яку постійно звертають увагу в громадських місцях.

Втім, багато хто не довіряє словам Меган Маркл, а вечірні ефіри забиті пародіями на її нове шоу.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно принц Вільям розлютився на Меган Маркл.

240

Читайте нас у Facebook